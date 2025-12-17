بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

17 ثانية ago
رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد حاليا في العاصمة عمان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك خصوصا تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
وأكد رئيس الوزراء، تقدير الأردن ودعمه للجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية، بما في ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الأردن الذي يستضيف المقر الدائم للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد سيوفر الدعم اللازم لتمكين المركز من أداء مهامه.
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية “بيان عمان” المنتظر صدوره في ختام أعمال المؤتمر اليوم في دعم مجالات العمل الاجتماعي العربي، مشيدا بجهود الأردن في تعزيز العمل العربي المشترك.
وحضر اللقاء وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:25

حسان يفتتح المؤتمر العربي حول تنفيذ إعلان قمة التنمية الاجتماعية في عمّان

15:17

الفضة تحلق فوق 66 دولاراً لأول مرة في التاريخ

14:46

الأردنيون يتحضّرون لدعم منتخب النشامى في نهائي كأس العرب

14:38

سلامي: نسعى للتتويج بكأس العرب ونواجه منتخبًا مغربيًا قويًا ومنظمًا

14:07

عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026

14:02

أورنج الأردن تدعم جايفكس 2025 وتبرز ريادتها في قطاع اللوجستيات

14:00

البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن

13:58

تجدد الهطولات الثلجية فوق مرتفعات الطفيلة والشوبك ومعان

13:52

رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق

13:46

حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ شموسة وجميع شبيهاتها

12:42

الأشغال: لا حوادث أو أضرار غير اعتيادية في ثلوج الجنوب

12:28

وفاة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك

وفيات
وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025