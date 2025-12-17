رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد حاليا في العاصمة عمان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك خصوصا تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

وأكد رئيس الوزراء، تقدير الأردن ودعمه للجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية، بما في ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الأردن الذي يستضيف المقر الدائم للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد سيوفر الدعم اللازم لتمكين المركز من أداء مهامه.

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية “بيان عمان” المنتظر صدوره في ختام أعمال المؤتمر اليوم في دعم مجالات العمل الاجتماعي العربي، مشيدا بجهود الأردن في تعزيز العمل العربي المشترك.

وحضر اللقاء وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي