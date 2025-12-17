أورنج الأردن تدعم جايفكس 2025 وتبرز ريادتها في قطاع اللوجستيات

وطنا اليوم:انطلاقاً من حرصها على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع اللوجستيات، رعت أورنج الأردن فعاليات معرض ومؤتمر جايفكس 2025، الذي أقيم في مركز العقبة الدولي للمعارض. وجمع الحدث أبرز شركات الشحن العالمية ووكلاء الشحن والسلطات الجمركية ورواد الابتكار في القطاع تحت سقف واحد، ليشكّل منصة دولية متكاملة تعكس رؤية مجتمع اللوجستيات الأردني والتزام المنطقة بالتميز.

وفي سياق مشاركتها في المعرض ودورها الريادي في قيادة التحول الرقمي، كشفت أورنج الأردن عن “حلول شبكة 5G الخاصة من Orange”، لتكون شركة الاتصالات الأولى والوحيدة في المملكة التي تطلق هذه الخدمة المتقدمة.

وتبرز هذه الخطوة باعتبارها تحولاً تكنولوجياً نوعياً يعزز كفاءة وأمان وتشغيل مختلف القطاعات، ويمكّنها من التحول إلى منشآت ذكية وصديقة للبيئة، بما يدعم تنافسيتها ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لزبائنها وشركائها، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل اللوجستيات، الصناعة، النقل والخدمات.

وجاءت مشاركة أورنج من خلال جناحها المخصص في قاعة المعرض، الذي استعرض أحدث الحلول والخدمات الرقمية الموجهة لقطاع الأعمال، مؤكداً دور الشركة في تمكين قطاع اللوجستيات من الوصول إلى تقنيات مبتكرة ترتقي بأعماله وترسم مستقبل العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة حرصها على تعزيز التواصل والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الفاعلين في قطاع اللوجستيات، ودعم تبادل الخبرات والرؤى التي تسهم في تطوير بيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة. كما شددت على أهمية الحلول الرقمية، وعلى رأسها شبكة 5G الخاصة، في تعزيز جاهزية الشركات المحلية والإقليمية ومساعدتها على تحقيق نمو مستدام وتنافسية أكبر محلياً ودولياً.

ويُذكر أن معرض ومؤتمر جايفكس 2025 شكّل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز قدرات اللوجستيات في الأردن والمنطقة. وقد جمع الحدث أكثر من 300 من رواد القطاع، وممثلي أكثر من 10 دول، ليؤكد دوره كمنصة استراتيجية تلتقي فيها التجارة العالمية بالفرص المتاحة، ورسم مستقبل الخدمات اللوجستية عبر القارات.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo