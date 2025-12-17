البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن تعاون استراتيجي مع شركة ماستركارد العالمية في مجال حلول المدفوعات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تطوير حلول الدفع الرقمية وتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية.

بموجب هذا التعاون، سيواصل البنك الأردني الكويتي تقديم مجموعة متكاملة من حلول ماستركارد المبتكرة، تشمل بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات الدفع المسبق، ومحفظة Eli الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء من خلال خيارات دفع أسرع وأسهل وأكثر أماناً. كما سيسهم التعاون في توسيع نطاق إصدار بطاقات الائتمان، بما يمنح العملاء مرونة مالية أعلى ويعزز الشمول المالي في السوق الأردني، ويسهم في دفع عجلة الابتكار في منظومة المدفوعات الوطنية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، أن البنك الأردني الكويتي وماستركارد يشتركان في رؤية موحدة لمستقبل العمل المصرفي في الأردن، التي تقوم على تبني الابتكار وأحدث التقنيات المالية. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة وآمنة، مع وضع تجربة العميل في صميم أولوياتنا. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توفير خيارات دفع سلسة وآمنة تسهم في تحسين حياة الأفراد اليومية وتواكب التسارع العالمي في التحول الرقمي.”

من جانبه، قال السيد آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: “يُعد توسيع نطاق حلول الدفع الرقمية في المنطقة حجر الأساس لاستراتيجيتنا في ماستركارد. إن تعزيز تعاوننا مع مؤسسة مالية رائدة مثل البنك الأردني الكويتي سيسهم بدور محوري في تحفيز الابتكار وتطوير منظومة المدفوعات في الأردن.”

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على متانة العلاقة بين المؤسستين ومبنياً على سجل حافل من النجاحات المشتركة، شهد إطلاق عدد من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي في الأردن. وفي هذه المرحلة الجديدة من التعاون، يركّز الجانبان على توسيع استخدام حلول الدفع الرقمية المتقدمة في السوق الأردني، الأمر الذي من شأنه تمكين العملاء من الاستفادة من وسائل دفع تتميز بالسرعة والأمان في معاملاتهم اليومية.