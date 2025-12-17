تجدد الهطولات الثلجية فوق مرتفعات الطفيلة والشوبك ومعان

وطنا اليوم:تجددت الهطولات الثلجية ظهر الأربعاء فوق مرتفعات الطفيلة والشوبك ومعان، حيث غطت الثلوج المرتفعات في منطقة الهيشة بالشوبك، ما حولها إلى “حلة بيضاء”.

وفي محافظة معان، أعلن مدير أشغال معان، عمران البدور، أن جميع الطرق الخارجية والداخلية في المحافظة سالكة، رغم الأجواء الماطرة التي تشهدها معظم المناطق بدرجات متفاوتة.

وأكد البدور أن كوادر الأشغال تعمل ضمن خطة معدة مسبقا، تشمل التأكد من جاهزية الكوادر البشرية والآليات والمعدات، ونشرها في مناطق الاختصاص بالمحافظة لمواجهة الظروف الجوية.

وفي الطفيلة، قال المحافظ سلطان الماضي إن غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ، التي تم تجهيزها بالآليات والمعدات، تعاملت منذ أمس مع انجرافات للتربة ومستنقعات للمياه، إلى جانب التراكمات الخفيفة للثلوج في المرتفعات الجنوبية من المحافظة، خاصة في منطقة شريف الجنوب. وأضاف أن باقي مناطق الطفيلة تشهد حاليا هطولات مطرية على فترات.

وأشار الماضي إلى أن حركة المرور على الطريق النافذ للمناطق الجنوبية سالكة بحذر، بسبب تساقط خفيف للثلوج وحالة الانجماد والضباب الكثيف على مقاطع مرورية عدة. ودعا مستخدمي الطرق الجنوبية إلى توخي الحذر، مؤكدا أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع على الطرق وتقديم الدعم للمواطنين في الحالات الطارئة.

من جهتها، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، في ظل تأثر المملكة بكتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة اعتبارا من صباح الأربعاء. وأشارت المديرية إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، خصوصا في المناطق الجنوبية، بما في ذلك الأغوار الجنوبية والعقبة.

كما نصحت المديرية بتجنب مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطرق في حال ارتفاع منسوب المياه. وأوضحت المديرية أن هناك احتمالا لهطل زخات ثلجية محدودة خلال ساعات الصباح، قد تكون مخلوطة مع المطر، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وفيما يخص التدفئة، أكدت المديرية ضرورة الاستخدام الآمن للسخانات وعدم تزويد المدفأة بالوقود أثناء اشتعالها، بالإضافة إلى عدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع أهمية توفير التهوية المناسبة للمنزل. كما دعت إلى الحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب واحتمالية تشكل الانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، والتواصل مع هاتف الطوارئ الموحد 911 في حال حدوث أي طارئ.