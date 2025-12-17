بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأشغال: لا حوادث أو أضرار غير اعتيادية في ثلوج الجنوب

48 ثانية ago
الأشغال: لا حوادث أو أضرار غير اعتيادية في ثلوج الجنوب

وطنا اليوم:تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، مع تساقط الثلوج الذي شهدته طرق في جنوب المملكة، حيث واصلت فرقها الميدانية انتشارها طوال ساعات الليل في مختلف المناطق، ضمن خطة طوارئ مفعّلة مسبقًا لمواجهة الظروف الجوية.
وأكدت الوزارة في بيان، استمرار الحركة المرورية على الطرق التي شهدت تساقطًا للثلوج دون تسجيل أية حوادث أو أضرار غير اعتيادية، لافتة إلى أن فرقها قامت بإزالة الثلوج أولًا بأول، ولم يتم إغلاق أي طريق، ما أسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.
وتابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أعمال الفرق الميدانية في مواقعها، وتواصل مباشرة مع العاملين، مثمّنًا جهودهم المبذولة خلال ساعات الليل والظروف الجوية السائدة، وموجّهًا المعنيين في الوزارة ومديريات الأشغال بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار الجاهزية والاستجابة السريعة.
وفي إطار استعداداتها لموسم الشتاء، كانت الوزارة قد أنهت ترتيبات شاملة شملت تجهيز غرف الطوارئ في المركز والمديريات، ورفع جاهزية الآليات والمعدات المتخصصة للتعامل مع الثلوج والسيول والانجرافات، إضافة إلى تنظيم مناوبات ميدانية على مدار الساعة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال الظروف الجوية المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:28

وفاة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك

12:21

الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة

12:16

مفوضية اللاجئين في الأردن: ارتفاع كبير في الطلب على المساعدات الشتوية

12:06

النائب مشوقة يسأل حسان عن الأرياف وخطط الحكومة لمنع الهجرة منها

12:01

النعيمات: الحمد لله تمت العملية بنجاح

11:55

سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي

11:47

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

11:42

بعد موجة الغضب.. فيفا يطرح تذاكر كأس العالم 2026 بسعر 60 دولارا

11:32

جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)

11:30

كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة

11:27

الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة

11:20

قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

وفيات
وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025