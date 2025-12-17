بنك القاهرة عمان
النائب مشوقة يسأل حسان عن الأرياف وخطط الحكومة لمنع الهجرة منها

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن الأرياف وخطط الحكومة لمنع الهجرة منها
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: سبب الانتقال من الريف للمدينة
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ما هو التعريف الرسمي والمعايير المعتمدة لدى الحكومة لتصنيف المناطق كـ “مدن” أو “ريف”، وما هي الآثار المترتبة على هذا التصنيف من حيث توزيع الخدمات والمشاريع التنموية والمخصصات المالية؟
2. هل تعكس خطط الحكومة التنموية الحالية حقيقة أن غالبية سكان المدن الرئيسية، بما فيها العاصمة، يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أم أن الخطط تركز على مناطق محددة دون غيرها وهل هناك دراسات تبين ذلك اطلب تزويدي بها؟
3. ما هي رؤية الحكومة لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة تشمل جميع محافظات المملكة وقراها ومدنها، لضمان أن تصل مكتسبات النمو الاقتصادي إلى كافة المواطنين وليس فقط لفئة محدودة؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس
عدنان مشوقه


