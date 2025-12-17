بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي

35 ثانية ago
سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي

وطنا اليوم:تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم “الإرهابي” الدموي الذي وقع يوم الأحد الماضي، وذلك بحسب أعلنه منظمو الاحتفالات، اليوم الأربعاء.
وتم اتخاذ القرار بالتشاور مع المجلس المحلي.
وقال المنظمون في بيان لهم: “نعلم أن هناك الآلاف من أفراد مجتمعنا، من داخل أستراليا وخارجها، كانوا يتطلعون إلى عودة احتفالات ليلة رأس السنة لشاطئ بوندي لأول مرة منذ أكثر من عقد”.
وأضاف البيان: “ولكننا في بوندي نتكاتف مع بعضنا البعض، ولا سيما في لحظات الأسى. وعندما يحين الوقت المناسب، سنعود معا بنفس روح الرعاية والتواصل والفرح التي تميزنا”.
وتشمل الاحتفالات التي تم إلغاؤها، مهرجاناً للموسيقى الإلكترونية وفعاليات عائلية.
وكان شخصان قاما يوم الأحد الماضي، بإطلاق النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي حانوكا على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.
وقد قُتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة وتم احتجازه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:47

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

11:42

بعد موجة الغضب.. فيفا يطرح تذاكر كأس العالم 2026 بسعر 60 دولارا

11:32

جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)

11:30

كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة

11:27

الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة

11:20

قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

11:16

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام المواصفات والمقاييس عبير الزهير إلى التَّقاعد

11:12

خطة لم تُنفذ.. تفاصيل مثيرة عن هجوم كاد يهز مدينة أميركية

10:34

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة رغم الامطار

10:31

المدن الصناعية الأردنية وهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

10:28

بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل

10:24

المشيشي: تونس تتجه نحو انهيار اقتصادي واجتماعي

وفيات
وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025