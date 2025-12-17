جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)

وطنا اليوم:شاركت الدكتورة سناء خليل السيد، مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا، في فعاليات الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arab Citation and Impact Factor – Arcif)، والذي نظمته مبادرة معامل التأثير ارسيف التابعة لقاعدة بيانات Emarfeh، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين في شؤون البحث العلمي من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأكدت الدكتورة سناء السيد، في مداخلة لها خلال الملتقى، أن مؤشر Arcif يُعد قاعدة بيانات عربية شاملة ومهمة لقياس جودة وتأثير البحوث العلمية العربية، ويسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي العربي وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أهمية هذا الملتقى في تبادل الخبرات وتكريم الجهود البحثية المتميزة وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات البحثية.

وتأتي مشاركة جامعة فيلادلفيا في هذا الملتقى في إطار حرصها المستمر على دعم البحث العلمي، وتعزيز ثقافة النشر العلمي الرصين، ومواكبة أحدث المؤشرات والمعايير المعتمدة في تصنيف المجلات العلمية وقياس تأثيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يشكل منصة علمية مهمة لتسليط الضوء على معايير الجودة في البحث العلمي، ودعم الباحثين العرب، وتحفيزهم على النشر في مجلات علمية محكّمة ذات تأثير معتمد.