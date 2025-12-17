بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)

33 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)

وطنا اليوم:شاركت الدكتورة سناء خليل السيد، مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا، في فعاليات الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arab Citation and Impact Factor – Arcif)، والذي نظمته مبادرة معامل التأثير ارسيف التابعة لقاعدة بيانات Emarfeh، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين في شؤون البحث العلمي من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
وأكدت الدكتورة سناء السيد، في مداخلة لها خلال الملتقى، أن مؤشر Arcif يُعد قاعدة بيانات عربية شاملة ومهمة لقياس جودة وتأثير البحوث العلمية العربية، ويسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي العربي وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أهمية هذا الملتقى في تبادل الخبرات وتكريم الجهود البحثية المتميزة وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات البحثية.
وتأتي مشاركة جامعة فيلادلفيا في هذا الملتقى في إطار حرصها المستمر على دعم البحث العلمي، وتعزيز ثقافة النشر العلمي الرصين، ومواكبة أحدث المؤشرات والمعايير المعتمدة في تصنيف المجلات العلمية وقياس تأثيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يشكل منصة علمية مهمة لتسليط الضوء على معايير الجودة في البحث العلمي، ودعم الباحثين العرب، وتحفيزهم على النشر في مجلات علمية محكّمة ذات تأثير معتمد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة

11:27

الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة

11:20

قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

11:16

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام المواصفات والمقاييس عبير الزهير إلى التَّقاعد

11:12

خطة لم تُنفذ.. تفاصيل مثيرة عن هجوم كاد يهز مدينة أميركية

10:34

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة رغم الامطار

10:31

المدن الصناعية الأردنية وهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

10:28

بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل

10:24

المشيشي: تونس تتجه نحو انهيار اقتصادي واجتماعي

10:20

الشيكات، قروض البنوك، ورواتب المتقاعدين… أين تكمن الأولويات الاقتصادية؟

10:15

وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025

10:09

أبو غزالة: عطلة الخميس لا تخدم المنتخب ولا مبرراً لها

وفيات
وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025