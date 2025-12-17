بنك القاهرة عمان
الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة رغم الامطار

33 ثانية ago
الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة رغم الامطار

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة لغاية صباح الأربعاء، رغم الأجواء الماطرة التي تشهدها معظم المناطق وبدرجات متفاوتة.
وأوضحت الإدارة أن مناطق اختصاص الشمال تشهد تساقطا للأمطار الغزيرة على طريق عمّان – إربد عند محطة سيل جرش، فيما تشهد طرق المفرق – الزرقاء عند محطة سهل الدبة، وطريق حوشا، هطولات مطرية بين الحين والآخر، في حين تسود أجواء غائمة باقي مناطق الاختصاص دون ملاحظات تذكر.
وفي اختصاص الوسط، بينت أن جميع الطرق تشهد تساقطا للأمطار.
أما في اختصاص الجنوب، فأفادت الإدارة بتساقط الأمطار على الطريق الصحراوي في مناطق القطرانة والحسا ودبة حانوت، وطريق وادي عربة، وطريق الباطون عند محطة الجفر ومحطة طوبة، إضافة إلى محطات عنيزة والشيدية.
كما أشارت إلى تشكل الضباب بشكل متفاوت أحيانا في منطقة رأس النقب، حيث يصل مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات إلى قرابة 100 متر، مؤكدة أن مدى الرؤية حاليا واضح.
ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات المرورية حفاظا على السلامة العامة.


