المدن الصناعية الأردنية وهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وطنا اليوم:بحثت شركة المدن الصناعية الأردنية و هيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم خلال لقاءه وكيل وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية المهندس زغلول سمحان والرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية خالد العملة ، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنيين في الهيئة أن التجربة الاردنية في مجال المدن الصناعية هي الأقرب إلى الأشقاء في فلسطين والأجدر بالاستفادة منها مبينا ان هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والتشريعية في مجال تطوير المدن الصناعية، بما يسهم في النهوض بواقع القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

وبين السيد عمر جويعد أن التجربة الاردنية تمزج بين التخطيط المتكامل، وتوفير بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً استعداد الشركة لنقل هذه الخبرات وتكييفها بما يخدم الواقع الصناعي الفلسطيني وخصوصيته.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية المهندس زغلول سمحان أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية في دعم التوجه الفلسطيني نحو إحلال الواردات، وإعادة النهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني مشدداً على أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني مشيرا إلى ضرورة تعزيز السياسات الداعمة للإنتاج المحلي، وإلزامية دعم المنتج الفلسطيني وتمكين الصناعات الوطنية من النمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية المهندس خالد العملة أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية المتقدمة وتوظيفها ضمن مشاريع الهيئة المستقبلية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إقامة مدينة صناعية متخصصة بالجلود والأنسجة في مدينة الخليل، ومدينة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث في محافظة سلفيت، بما يعزز التخصص الصناعي ويرفع القيمة المضافة للصناعات الفلسطينية.

وتناول اللقاء بحث آليات استكمال العمل بمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين شركة المدن الصناعية الأردنية وهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، والتي نصت على التعاون في مجالات التخطيط والتصميم والإدارة، وبناء القدرات وتبادل الخبراء، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بتطوير المدن الصناعية وتحفيز الاستثمار الصناعي.

وتخلل الزيارة تقديم عرض تفصيلي حول شركة المدن الصناعية الأردنية، استعرض نشأتها وأدوارها التنمويه والنجاحات التي حققتها إضافة إلى شرح المزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الأردني، وأثره الإيجابي في تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية

وشملت زيارة الوفد الفلسطيني للمملكة زيارات ميدانية الى عدد من المدن الصناعية منها زيارة مدينة الحسن الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي تعد أول مدينة صناعية خضراء حديثة على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب زيارات لعدد من الهيئات الرسمية الأردنية من بينها المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومدينة العقبة الصناعية.