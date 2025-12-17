أبو غزالة: عطلة الخميس لا تخدم المنتخب ولا مبرراً لها

وطنا اليوم:قال رجل الأعمال طلال أبو غزالة إن فوز الأردن أو أي دولة عربية هو مصدر فخر واعتزاز لكل عربي يؤمن بالأخوّة العربية، لافتا إلى رفضه الدعوات إلى تعطيل الأعمال يوم الخميس بسبب مباراة الأردن مع المغرب.

وأوضح أن المباراة ستقام مساء الخميس، وأن تعطيل العمل نهارا لا يخدم المباراة ولا المنتخب، بل ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والإنتاج والعمل، وهو ما لا يخدم مصلحة الوطن.

وشدد على أن دعم البلد لا يكون بالتوقف عن العمل، بل من خلال الجهد الجاد والمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التقدم الحقيقي يبدأ من التفاني في العمل.