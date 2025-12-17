بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أبو غزالة: عطلة الخميس لا تخدم المنتخب ولا مبرراً لها

دقيقة واحدة ago
أبو غزالة: عطلة الخميس لا تخدم المنتخب ولا مبرراً لها

وطنا اليوم:قال رجل الأعمال طلال أبو غزالة إن فوز الأردن أو أي دولة عربية هو مصدر فخر واعتزاز لكل عربي يؤمن بالأخوّة العربية، لافتا إلى رفضه الدعوات إلى تعطيل الأعمال يوم الخميس بسبب مباراة الأردن مع المغرب.
وأوضح أن المباراة ستقام مساء الخميس، وأن تعطيل العمل نهارا لا يخدم المباراة ولا المنتخب، بل ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والإنتاج والعمل، وهو ما لا يخدم مصلحة الوطن.
وشدد على أن دعم البلد لا يكون بالتوقف عن العمل، بل من خلال الجهد الجاد والمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التقدم الحقيقي يبدأ من التفاني في العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:00

الأمن يحذر من الأحوال الجوية السائدة ويقدم إرشادات للسلامة العامة

09:53

الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

09:47

مقتل عالم نووي في معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا

09:40

تراكم الثلوج فوق مرتفعات الطفيلة

09:32

الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة

09:27

الإعلام الرياضي للتانجو يحذر : إنتبه يا أرجنتين

09:22

ردّاً على عصام قضماني

09:21

منتخب الساجدين… حين يصبح الانتصار صلاة وطن

09:19

عن “الدولة” و”اللا-دولاتيين”… بعض الحق الذي يُراد به باطلاً

09:18

عندما يصبح الجميع لاعبي كرة قدم

09:14

الرئيس الأميركي يفرض حصارا بحريا نفطيا على فنزويلا وكراكاس تعتبره تهديد بشع

09:07

الأربعاء… طقس بارد وأمطار رعدية وتحذير من السيول جنوباً

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين