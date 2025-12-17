الأمن يحذر من الأحوال الجوية السائدة ويقدم إرشادات للسلامة العامة

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة في ظل تأثر المملكة بكتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة اعتبارًا من صباح الأربعاء.

وأشارت المديرية إلى ضرورة اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية السائدة.

أكدت المديرية أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية بما في ذلك الأغوار الجنوبية والعقبة.

كما نصحت بتجنب مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.

وأوضحت المديرية أنه من المتوقع أن يكون هناك احتمال لتهطل زخات ثلجية محدودة خلال ساعات الصباح، قد تكون أحيانًا مخلوطة مع المطر، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد هطول الأمطار. كما شددت المديرية على أهمية التأني أثناء القيادة في هذه المناطق.

وفيما يتعلق بالتدفئة، حثت المديرية على الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، وعدم تزويد المدفأة بالوقود أثناء اشتعالها، بالإضافة إلى عدم تركها مشتعلة أثناء النوم. كما أكدت ضرورة توفير التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر لتجديد الهواء وتقليل تراكم الغازات الضارة.

وأشارت المديرية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، إضافة إلى احتمال تشكل الانجماد خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 في حال حدوث أي طارئ.