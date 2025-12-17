بنك القاهرة عمان
الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

26 ثانية ago
الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعديها لشهر كانون الأول الحالي الاثنين المقبل 22/12.
وبينت المؤسسة الأربعاء، أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
وهنأت المؤسسة جمهورها والمجتمع الأردني بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، متمنية لهم عاما جديدا مليئا بالخير والازدهار.


