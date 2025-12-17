تراكم الثلوج فوق مرتفعات الطفيلة

وطنا اليوم:شهد عدد من المرتفعات الجنوبية في المملكة، صباح الأربعاء، تساقط زخات ثلجية وبَرَد، وذلك إثر تأثر المملكة بمنخفض جوي.

وشهدت منطقة الهيشة قرب وادي موسى جنوبي المملكة، تساقط زخات من الثلوج في ساعات الصباح الباكر.

كما شهدت المرتفعات العالية في محافظة الطفيلة، تساقط زخات من الثلوج، وخاصة في مرتفعات الرشادية.

وشهدت منطقة الشوبك أيضا، تساقط زخات من الثلوج في ساعات صباح الأربعاء.

وتواصل الجهات الرسمية متابعة تطورات الحالة الجوية في مختلف مناطق المحافظة، مع دعوات للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في المناطق المرتفعة، ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة إلى حين استقرار الأوضاع الجوية وانحسار تأثير المنخفض الجوي.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا جزاع الرفوع، وبالتنسيق مع متصرف لواء بصيرا أسعد اللصاصمة تعليق الدوام اليوم الأربعاء في مدارس لواء بصيرا في الطفيلة، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات.

وقررت مديريات تربية وتعليم الطفيلة، والشوبك، والبادية الجنوبية والبترا تأجيل دوام المدارس الأربعاء بسبب الأحوال الجوية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون ضبابية وباردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في مختلف مناطق المملكة الأبعاء، مع توقع هطول زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأجواء ستستمر ضبابية وباردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في بعض الأحيان في معظم مناطق المملكة الأربعاء.

وتوقعت هطول زخات من الأمطار الغزيرة أحيانا مع ساعات الصباح في المناطق الجنوبية ومدينة العقبة، محذرة من احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما توقعت الأرصاد الجوية هطول زخات مطرية ممزوجة بالثلج صباح الأربعاء على القمم الجبلية الجنوبية العالية لفترات قصيرة وسريعة.