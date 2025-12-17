بنك القاهرة عمان
الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة

وطنا اليوم:كشف الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، عن زيادة عدد رحلات الشركة إلى الدوحة بواقع 8 رحلات إضافية وبأسعار مخفّضة دعما للمنتخب الوطني الذي يلاقي نظيره المغربي الخميس في نهائي بطولة كأس العرب.
وأضاف المجالي ، أن شركة الملكية ضاعفت عدد الرحلات إلى الدوحة وبأسعار مخفضّة (200 دينار ذهابا وعودة) للتسهيل على المشجعين ودعما للمنتخب الوطني.
وبيّن أنه سيتم إقلاع 3 رحلات إضافية الأربعاء إلى الدوحة إلى جانب رحلتين ثابتتين يوميا.
وأشار إلى أنه سيتم إقلاع 5 طائرات إضافية الخميس ليكون عدد طائرات الملكية المسافرة إلى الدوحة 7، مبينا أن سعة الطائرة تتراوح بين 100 و200 راكب.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، إن الطلب على السفر إلى الدوحة تضاعف بشكل لافت بعد تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية.
وأضاف الخصاونة أن حركة مشجعي المنتخب الوطني زادت الطلب على الرحلات، مشيرا إلى صعوبة حصر حجم الرحلات في الوقت الحالي وعدد المشجعين سيما وأن منهم من يقيم منذ إقامة مباراة ربع النهائي وآخرين منذ إقامة مباراة نصف النهائي.
وتأهّل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العرب الفيفا 2025 المقامة في الدوحة، ليلاقي المنتخب المغربي الخميس الساعة 7 مساء بتوقيت الأردن.


