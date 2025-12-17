الإعلام الرياضي للتانجو يحذر : إنتبه يا أرجنتين

وطنا اليوم:يراقب الإعلام الأرجنتيني منتخب النشامى باحترام وحذر، مع التركيز على الإمكانات والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل. ويبدو أن عدة أسباب دفعت الإعلام الأرجنتيني لهذا الاهتمام والتركيز، وفيما يلي نظرة عامة على طبيعة هذا الاهتمام بمنتخب النشامى في الوقت الحالي:

الاحترام والتقدير: يصف الصحفيون الأرجنتينيون منتخب الأردن بـ «الشجعان»، وهي ربما ترجمة لمعنى النشامى هناك، كما أنهم يحترمون الأردن كمنتخب صاعد يشارك في أول بطولة كأس عالم له.

التحذير من المفاجآت: بدأت الصحف الأرجنتينية في دق ناقوس الخطر، محذرة مدرب «منتخب التانجو» ليونيل سكالوني من المستوى المتصاعد الذي يقدمه النشامى، كما حذر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أوسكار غاري منتخب بلاده من مواجهة الأردن.

التركيز على اللاعبين: يولي الإعلام الأرجنتيني اهتمامًا خاصًا بلاعبي المنتخب، وخاصة موسى التعمري.

نظرة واقعية: يتعامل الإعلام الأرجنتيني والصحافة هناك مع منتخب الأردن بعقلانية، معتبرين أن لديه فرصة لتحقيق مفاجآت في المنافسات.

وتاليًا، مقتطفات من بعض ما نُشر وتم التركيز عليه بشكل ملحوظ في بعض الصحف الأرجنتينية والمواقع الإلكترونية حول منتخب النشامى الذي بات رقمًا صعبًا في خريطة كرة القدم، ووقوعه في المجموعة نفسها مع منتخب الأرجنتين وبجانب منتخبي النمسا والجزائر.

وركزت التغطيات الإعلامية على تقديم المنتخب الأردني بوصفه منافسًا منظمًا وصعب المراس رغم محدودية حضوره الإعلامي عالميًا.

ووصفت صحف أرجنتينية كبرى مثل Clarín منتخب النشامى بأنه «الخصم الغامض» في مجموعة الأرجنتين، مشيرة إلى أن معظم لاعبيه ينشطون في الدوريات الآسيوية، الأمر الذي يجعل دراسته أقل وضوحًا مقارنة بالمنتخبات الأوروبية أو اللاتينية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الغموض قد يشكل عنصر مفاجأة في البطولة. من جهتها، ركزت صحيفة La Nación على مسيرة تأهل النشامى وأدائه في البطولات الإقليمية، ولا سيما بطولة كأس العرب الحالية، حيث أشادت بانضباطه التكتيكي وقدرته على استغلال الكرات الثابتة، معتبرة أن الأردن منتخب يعتمد على اللعب الجماعي والالتزام الخططي أكثر من الاعتماد على النجومية الفردية.

أما صحيفة Olé الرياضية، فقد تناولت المنتخب من زاوية مقارنة مع بقية منتخبات مجموعة الأرجنتين، مؤكدة أن «النشامى» لا يجب الاستهانة به، خصوصًا بعد نتائجه الإيجابية أمام منتخبات قوية في محيطه الإقليمي، وامتلاكه روحًا قتالية عالية.

كما نشرت مواقع وقنوات رياضية مثل TyC Sports و ESPN Argentina تقارير متعددة عن نتائج الأردن في كأس العرب، مستخدمة عناوين تحذيرية مثل «انتبه يا أرجنتين»، في إشارة إلى أن المنتخب الأردني أظهر قدرة على المنافسة والوصول إلى أدوار متقدمة بفضل التنظيم الدفاعي والسرعة في التحولات الهجومية.

بشكل عام، تقدم الصحافة الأرجنتينية منتخب الأردن بوصفه منتخبًا منظمًا، طموحًا، وقادرًا على إحداث مفاجأة في كأس العالم 2026، مستندًا إلى العمل الجماعي والانضباط، لا إلى الأسماء اللامعة.

وتُجمع معظم التحليلات على أن الأردن قد يكون من الفرق التي تُصعّب المهمة على منافسيها الكبار في دور المجموعات