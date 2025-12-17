الأربعاء… طقس بارد وأمطار رعدية وتحذير من السيول جنوباً

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق، ويتوقع بإذن اللّٰه خلال ساعات الصباح هطول زخات من المطر على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى تكون خفيفة في شمال المملكة.

بينما تتأثر المناطق الجنوبية من المملكة بحالة مطرية أكثر فاعلية، حيث تهطل الأمطار على نطاق أوسع وبوتيرة منتظمة.

وبحسب التقرير، تكون الأمطار غزيرة أحيانًا قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة، بما فيها الاغوار الجنوبية والعقبة، كما يُحتمل خلال فترة الصباح هطول زخات ثلجية محدودة على قمم الجبال الجنوبية العالية أحيانا تكون ممزوجة بالمطر، ومع ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول المطر وتستقر الأجواء، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها الأغوار الجنوبية والعقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ،لاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وأجزاء من البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

اما يوم غدٍ الخميس، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حتى يوم السبت باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 2، وفي مرتفعات الشراة 6 – 1، وفي مناطق البادية 11 – 5، وفي مناطق السهول 10 – 6، وفي الأغوار الشمالية 16 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 13، وفي البحر الميت 19 – 12، وفي خليج العقبة 19 – 13 درجة مئوية.