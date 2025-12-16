الفايز يدعو لجلسة غير رسمية للاعيان الاربعاء

وطنا اليوم:رغم اجتماعهم المقرر الخميس لاقرار الموازنة العامة الا ان رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وجه دعوة عاجلة “غير رسمية” في مدرج المجلس عند الساعة الحادية عشرة صباح الاربعاء لاعضاء المجلس دون تغطية صحفية او كاميرات او احد من موظفي المجلس.

وعلم ان الرئيس الفايز درجت عادته لقاء زملاءه الاعيان لوضعهم بصورة التطورات على الساحة المحلية والعربية والدولية وجهود جلالة الملك على مختلف الساحات.

وسيضع الرئيس الفايز الاعيان بآخر التطورات والمبادرات الامريكية والموقف الاردني مما يجري حول الاردن.

والفايز من انصار ضرورة تواصل الاعيان مع الشارع ووضع الناس في تطورات القضايا المختلفة واستعراض جهود جلالة الملك والدفاع عن دور المملكة لخدمة قضايا الامة.