تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة إلى الساعة العاشرة الأربعاء

37 ثانية ago
وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الأستاذ عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام الطلبة إلى الساعة العاشرة صباحا ًليوم غد الاربعاء الموافق السابع عشر من شهر كانون أول .
ويأتي القرار نظراً للأحوال الجوية السائدة وحفاظا ً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية وستتم متابعة الأحوال الجوية الماطرة باستمرار


