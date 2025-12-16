بنك القاهرة عمان
ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، أبناء الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.
وأكد سمو ولي العهد، خلال فعالية لإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة السلام بمحافظة مادبا، أن الأردن نموذج يحتذى به في التآخي والتسامح، متمنيا أن يعود العام الجديد بالخير على الأردن وأهله.
وأشار محافظ مادبا حسن الجبور، خلال الفعالية، إلى أهمية القيم الهاشمية الأصيلة التي تقدم للعالم نموذجا راسخا في التآخي الإنساني والمحبة.
وأعرب راعي كنيسة اللاتين في مادبا، قدس الأب طارق أبو حنا، في كلمة له، عن تقدير أبناء الطوائف المسيحية في مادبا لحضور سمو ولي العهد بينهم لمشاركتهم الفرح بالأعياد وإضاءة شجرة الميلاد.
ولفت مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد إلى أن مادبا تجسد صورة الوئام والسلام والخير.
وضمت فعاليات حفل إضاءة الشجرة عرضا موسيقيا من أداء فرقة كشافة دير اللاتين وفرقة كشافة الروم الأرثوذكس.
وحضر الحفل عدد من رجال الدين المسيحي، ووجهاء وممثلون عن أبناء وبنات الطوائف المسيحية في مادبا.


