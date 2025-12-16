بنك ABC يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة

وطنا اليوم:عَقِبَ اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025، أعلن بنك ABC عن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ صائل الوعري، اعتبارًا من 31 يناير 2026.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال النقاش حول رغبة السيد/ الوعري في التقاعد، وذلك بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في خدمة مجموعة بنك ABC. قاد السيد/ الوعري البنك خلال محطات مفصلية من مسيرة التحول المؤسسي، والتقدم الرقمي، وتعزيز المركز المالي للمجموعة، و ترسيخ الاستقرار الاستراتيجي للمجموعة.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره للسيد/ الوعري على قيادته، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين السيد/ برندون هوبكنز، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 1 فبراير 2026. ويُعد السيد هوبكنز من القيادات البارزة ضمن فريق لجنة الإدارة العليا في بنك ABC، حيث أسهم على مدى سنوات بدور محوري في الإشراف المالي، والتخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ أجندة التحول المؤسسي.

وستستمر الترتيبات الانتقالية خلال فترة محدودة، في الوقت الذي يباشر فيه مجلس الإدارة إجراء تقييماته للتعاقب وخططه المتعلقة بخلافة دائمة للمنصب. وسيواصل السيد/ الوعري ارتباطه بالمجموعة، وسيسهم في دعم مجلس الإدارة، إلى جانب تقديم الدعم للسيد/ هوبكنز متى ما دعت الضرورة، بما يضمن استمرارية الأعمال وتحقيق انتقال سلس وفعّال.

وفي تعليقه على هذا الانتقال، قال رئيس مجلس إدارة بنك ABC، سعادة السيد/ ناجي بلقاسم: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للسيد صائل على سنوات خدمته الطويلة وقيادته لبنك ABC. فقد قدّم خلال مسيرته المهنية إسهامات مؤثرة في تطوير المجموعة ودفع عجلة تقدمها الاستراتيجي، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.”

من جانبه، قال السيد/ صائل الوعري: “لقد كان شرفًا وامتيازًا لي أن أساهم في رحلة بنك ABC لأكثر من 40 عامًا، وأن أعمل إلى جانب هذا العدد الكبير من الزملاء المتميزين في مختلف أنحاء المجموعة. وأود أن أتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة، وعملائنا، وكافة أفراد عائلة بنك ABC على ثقتهم ودعمهم الكبير على مر السنين. وأنا فخور بما حققناه معًا، وأؤمن بمتانة مكانة البنك ومستقبل آفاق نموه.”