كابيتال بنك يحتفي بموسم الأعياد وينظم بازاراً خيرياً بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة

وطنا اليوم:انطلاقاً من التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه المستمر لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم كابيتال بنك في مقره الرئيسي بازاراً خاصاً لعيد الميلاد بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة.

وشهد البازار، عرضاً لمجموعة مميزة من المنتجات اليدوية التي صنعها طلبة ومنتسبي المركز من ذوي الإعاقة، مما أتاح لموظفي البنك فرصة الاطلاع على إبداعاتهم ودعم مواهبهم بشكل مباشر، يهدف البازار لدعم برامج مركز البنيات وتوسيع الفرص الاقتصادية لمنتسبيه، مما يساهم في استدامة خدمات المركز.

وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، عن فخرها باستضافة هذا البازار الذي يجسد جوهر استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن إشراك الموظفين في مبادرات إنسانية ملموسة، من شأنه دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم كعناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.

واستمتع موظفو البنك بفعاليات البازار والتفاعل مع المشاركين من المركز بأجواء احتفالية، مما عزز روح العطاء والمشاركة المجتمعية التي يحرص البنك على ترسيخها.