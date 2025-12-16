بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يحتفي بموسم الأعياد وينظم بازاراً خيرياً بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة

28 ثانية ago
كابيتال بنك يحتفي بموسم الأعياد وينظم بازاراً خيرياً بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة

وطنا اليوم:انطلاقاً من التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه المستمر لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم كابيتال بنك في مقره الرئيسي بازاراً خاصاً لعيد الميلاد بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة.
وشهد البازار، عرضاً لمجموعة مميزة من المنتجات اليدوية التي صنعها طلبة ومنتسبي المركز من ذوي الإعاقة، مما أتاح لموظفي البنك فرصة الاطلاع على إبداعاتهم ودعم مواهبهم بشكل مباشر، يهدف البازار لدعم برامج مركز البنيات وتوسيع الفرص الاقتصادية لمنتسبيه، مما يساهم في استدامة خدمات المركز.
وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، عن فخرها باستضافة هذا البازار الذي يجسد جوهر استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن إشراك الموظفين في مبادرات إنسانية ملموسة، من شأنه دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم كعناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.
واستمتع موظفو البنك بفعاليات البازار والتفاعل مع المشاركين من المركز بأجواء احتفالية، مما عزز روح العطاء والمشاركة المجتمعية التي يحرص البنك على ترسيخها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:31

عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع

19:24

شاب وزيراً للشباب ،،،

19:22

ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥

19:20

افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية بعمّان 2025

19:15

انضمام الأردن إلى برنامج لتسريع إجراءات دخول المسافرين إلى أمريكا

19:10

الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون

19:07

الأردن والهند يوقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات

19:05

الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يستهدف عمل ووجود الأونروا

17:53

مندوباً عن جلالة الملك خريسات يفتتح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية

16:45

الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا في ختام زيارة مودي إلى الأردن

16:35

هيئة الإعلام تحظر الترويج لمدفأة الشموسة بعد حوادث الاختناق والوفيات

16:22

الأمطار تغرق مستشفى الشفاء والبرد يقتل رضيعا في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين