عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع

40 ثانية ago
وطنا اليوم:شاركت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمّان الأهلية بأعمال مؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع (ASHA) في واشنطن، حيث مثّل الكلية عضو هيئة التدريس ليلى قنواتي، التي قدّمت ورقتين بحثيتين وجلسة مناقشة بحثية ضمن فعاليات المؤتمر.
وشكلت مشاركة القنواتي في النسخة المئوية من مؤتمر (ASHA) تجربة علمية متميزة، حيث تم اختيار جلستها البحثية ضمن الجلسات “المئوية” التي تنتقيها اللجنة المنظمة من بين آلاف المشاركات، تقديرًا لطرحها المستقبلي وقدرتها على التأثير في تطوير الممارسات المهنية.
ويأتي هذا الاختيار بناءً على معايير تتضمن توقع التحديات القادمة في مجال اضطرابات التواصل، والمساهمة في صياغة توجهات المهنة وقيادة مبادرات التحديث ، حيث ظهرت هذه المشاركة تحت شعار جامعة عمّان الأهلية ومركز الجامعة للسمع والنطق.
وقد شهد المؤتمر لقاءات واسعة بين المتخصصين من مختلف دول العالم، حيث أتاحت هذه المشاركة فرصًا قيّمة للتشبيك الدولي، وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في علاج اضطرابات النطق واللغة.
كما شاركت القنواتي في لقاء المهنيين العرب داخل ASHA، بهدف تعزيز التعاون والعمل نحو إنشاء شبكة عربية ضمن المجموعات الثقافية المتعددة في الجمعية.


