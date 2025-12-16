بنك القاهرة عمان
الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون

28 ثانية ago
وطنا اليوم:ركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، اليوم الثلاثاء، على سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وشدد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وأكد جلالة الملك أهمية انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي (Global Entry)، والذي يهدف لتسريع معالجة إجراءات دخول المسافرين المشتركين بالبرنامج ممن يحملون تأشيرات دخول أو إقامات دائمة إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الداخلية مازن الفراية، وسفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار، وسفير الولايات المتحدة في الأردن جيمس هولتسنايدر، والوفد المرافق للضيفة.


