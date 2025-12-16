مندوباً عن جلالة الملك خريسات يفتتح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية

. صائب الخريسات: مهرجان التمور الأردنية قصة نجاح إماراتية أردنية نفتخر بها ونعتز.

• عبد الوهاب البخاري زائد: ثلاثية التطوير: كفاءة الموارد وجودة المنتج والتوسّع في النفاذ إلى الأسواق العالمية.

• أنور حداد: التمور الأردنية تقفز %125 في الأسواق العالمية وتُصدَّر إلى51 دولة.

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني افتتح وزير الزراعه الدكتور صائب الخريسات بعمان اليوم الثلاثاء المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف الجائزة وبحضور سعادة الأستاذ حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الدكتور الخريسات في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا المهرجان جاء ليؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، كما وجه معاليه الشكر لديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه المستمر للمهرجان، حيث جرى تنفيذ المهرجان بنـــاء علـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع فـــي العاصمـــة أبوظبي بتاريـــخ 16/04/2025 ، بيـــن وزارة الزراعـــة بالمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية والأمانـــة العامـــة لجائـــزة خليفـــة الدوليــة لنخيــل التمــر والابتــكار الزراعــي.

وقال الخريسات أن أكثر من 20% من المساحات الزراعية في وادي الأردن مزروعة بأشجار النخيل، ويصدر الأردن نسبة عالية من الإنتاج سنوياً وبأعلى معايير الجودة الى مختلف الأسواق العالمية حيث تبلغ الصادرات أكثر من 60% من إنتاج التمور للخارج. ويبلغ حجم صادراتنا من التمور أكثر من 60 مليون دولار، والذي يحقق رافعة اقتصادية للزراعة في الأردن ومشغلة للأيدي العاملة. ويعد اليوم هذا القطاع قطاعا رياديا جاذبا للاستثمار ويدعم توفير فرص العمل ورفع قيمة الصادرات الزراعية.

وأكد أن الرعاية السامية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسبن للمهرجان وللمرة السابعة على التوالي دليلٌ على على اهمية المهرجان وحافز نجاح عاماً بعد عام،

من جهته أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ديوان الرئاسة، خلال افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية 2025، بأننا نعتز ونفتخر بالنجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية خلال سبع سنوات من التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، كما جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حفظهما الله.

وقال أن التمور الأردنية وفي مقدمتها صنف المجهول نجحت في ترسيخ حضور عالمي لافت، وانتقالها من منتج محلي واعد إلى علامة جودة تستوفي أعلى معايير الاعتماد الدولية. وأضاف أن هذا التقدم جاء ثمرة منظومة متكاملة تضم المزارعين والمنتجين والخبراء والمصدرين، مدعومين ببيئة تشريعية مساندة وبحث علمي تطبيقي وشراكات وطنية ودولية فعالة.

وأشار البخاري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل النجاحات المتفرقة إلى قصة نجاح وطنية موحدة تقوم على ثلاث مرتكزات رئيسية: كفاءة إدارة الموارد، ورفع جودة المنتج، والتوسع في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن الشراكة المحكمة بين الجائزة ووزارة الزراعة الأردنية والجمعيات المهنية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، ساهمت في تحقيق نمو مستدام عزز من تنافسية التمور الأردنية ورفع دخل المزارعين، ووضع الأردن في موقع متقدم على خارطة التمور العالمية.

وأعرب المهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور الأردنية JODA نيابة عن جميع مزارعي النخيل في المملكة في كلمته الافتتاحية، عن خالص الامتنان والعرفان والولاء لصاحب الجلالة الهاشمية على اهتمامه ورعايته ودعمه المتواصل لقطاع نخيل التمر بالمملكة، مؤكداً أن الإنجازات المتحققة اليوم هي ثمرة لرؤية ملكية حكيمة حفزت المزارعين، ودعمت نمو هذا القطاع الحيوي الذي بات أحد روافع الاقتصاد الزراعي الأردني

كما أكد على بالغ تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وأمينها العام سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، ولوزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية ولمعالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، على جهودهما المشتركة في تنظيم المهرجان بهذا المستوى الرفيع للعام السابع على التوالي، وبالشراكة الفاعلة مع جمعية التمور الأردنية وكذلك أعرب عن شكره لمعالي وزير الزراعة الأسبق المهندس خالد الحنيفات على جهوده خلال السنوات الماضية لدعم نجاح هذا المهرجان. وأكد أن المهرجان شكّل خلال السنوات الماضية منصة وطنية رائدة أسهمت في إحداث نقلة نوعية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة، حيث شهد القطاع توسعاً لافتاً في المساحات المزروعة في المملكة تجاوزت 45,000 دونم، إلى جانب ارتفاع الإنتاج ليصل إلى أكثر من 35,000 طن من التمور ذات الجودة العالمية العالية.

وأشار حداد إلى أن هذا التطور تُرجم بارتفاع غير مسبوق في الطلب على التمور الأردنية في الأسواق العالمية بنسبة وصلت إلى 125% مقارنة بالأعوام السابقة، ما مكّن الأردن من تصدير تموره الفاخرة إلى أكثر من 55 دولة حول العالم. ونتيجة لهذا النمو، تجاوزت قيمة الإنتاج الوطني للتمور 60 مليون دولار، لتحتل المملكة المرتبة 11 عالمياً من حيث كمية الصادرات، والمرتبة 9 من حيث القيمة.

وتم خلال حفل الافتتاح عرض فيلمين وثائقيين الأول عن زراعة نخيل التمر في المملكة الأردنية الهاشمية والثاني حول إنجازات الجائزة خلال ثمانية عشر عاماً (2007 – 2025) وعلاقة أهداف الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكيف ساهمت الجائزة في دعم هذه الاهداف لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وكرم كلاً من معالي راعي الحفل الدكتور صائب الخريسات ، وسعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، وسعادة الأستاذ حمد عبد الله المطروشي القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بعمان، والمهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، الفائزين بمسابقة التمور الأردنية في دورتها السابعة 2025

وكانت النتائج على النحو التالي:

1-فئة أفضل إنتاج لصنف المجهول بالمملكة الأردنية الهاشمية: فاز بها السادة مزارع الخيرات

2-فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) بالمملكة الأردنية الهاشمية: فاز بها مؤسسة ضفاف الأردن، السيد المهندس عبد الوالي الفلاحات

3-فئة أفضل مزرعة لنخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية: فاز بها مارع تلال الرامة السيد المهندس حمزة العدوان.

4-فئة أفضل منتج غذائي مُصَنَّع من التمور بالمملكة الأردنية الهاشمية: فازت بها (TOT COOKIES) السيد طارق منصور عبد الكريم الطويل.

5-فئة أفضل عبوة مبتكرة لتعبئة وتغليف للتمور بالمملكة الأردنية الهاشمية: فازت بها السيد المهندس فايز طاهر فايق حتر (دكان تمر فــ The Datery)

6-فئة أفضل مشغل تعبئة وتغليف للتمور بالمملكة الأردنية الهاشمية:فاز بها السيد المهندس محمد السلامات

7-بحث علمي تطبيقي عن نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية: فاز بها السيد الدكتور منذر طه الصدر عن بحث بعنوان (Markers and Varietal The Complete Plastome of Majhoul Date Palm: Genomic Identification).

8-فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور بالمملكة الأردنية الهاشمية: فاز بها السيد عبد الرحمن علي أحمد الكردي عن ابتكار (Palm Guard)

كما كرم معالي الدكتور الخريسات الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تكريم كل من الأسماء التالية:

1. معالي وزير الزراعة الأسبق المهندس خالد الحنيفات يستلمها نيابة عنه شقيقه الأستاذ المحامي إبراهيم الحنيفات.

2. سعادة السيد أحمد عليان صاحب مزارع عليان للنخيل.

3. سعادة المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين الأسبق والمدير التنفيذي لشركة القو افل ومزارع نخيل.

كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين جمعية التمور الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور وهي على النحو التالي:

1- اتفاقية تعاون بين جمعية التمور الأردنية (JODA) مع مؤسسة الإقراض الزراعي، وتهدف إلى توفير القروض السهلة والميسرة والخاصة لمزارعي النخيل لتمكينهم من رفع كفاءة الإنتاج.

2- اتفاقية تعاون بين جمعية التمور الاردنية (JODA) مع الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وتشمل التعاون في تقنيات الريّ الذكي، والإدارة الزراعية الحديثة، وتنفيذ مشاريع تطبيقية مشتركة في مجال الزراعة الذكية ومكافحة الآفات على النخيل.

3- اتفاقية تعاون بين جمعية التمور الأردنية (JODA) مع شركة Digi Well Agritec App، والمتعلقة بمشروع البصمة الكربونية واحتجاز الكربون في مزارع النخيل، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وفتح فرص دخل جديدة للمزارعين ضمن أسواق الكربون.

عقب ذلك توجه معالي الدكتور صائب الخريسات مندوب راعي المهرجان، وسعادة الأستاذ حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، لافتتاح المعرض المصاحب للمهرجان وسط حضور كبير لمنتجي ومصنعي التمور من المملكة الأردنية الهاشمية والدول المنتجة للتمور المشاركة بالمهرجان. بمشاركة 60 عارض يمثلون 10 دول منتجة للتمور (الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، المملكة المغربية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التركية، والمملكة الاردنية الهاشمية).

كما يرافق المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية ندوة علمية بمشاركة 20 خبير وباحث أكاديمي متخصص بزراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، ضمن ثلاث جلسات علمية وجلسة نقاشية موسعة يمثلون 07 دول منتجة للتمور، وأكد أمين عام الجائزة على أهمية البحث العلمي في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور مشيداً بالجهود العلمية التي بُذلت من كافة جهات الاختصاص لتطوير هذا القطاع على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون بين وزارة الزراعة الأردنية، وجمعية التمور الأردنية مع الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وأضاف لقد بات واضحاً للعيان، أن تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور يحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية الشاملة في عدد من الدول المنتجة للتمور وخصوصاً في المملكة الأردنية الهاشمية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية متزايدة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.