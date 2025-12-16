الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا في ختام زيارة مودي إلى الأردن

وطنا اليوم:أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الهند، الثلاثاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الأردن، فيما يلي نصه: “بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي إلى المملكة الأردنية الهاشمية 15-16 كانون الأول 2025

1. بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قام رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في 15-16 كانون الأول 2025.

2. أقر الزعيمان بأن زيارة رئيس الوزراء مودي تأتي في وقت مهم، إذ يحتفل البلدان بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

3. أعرب الزعيمان عن تقديرهما للعلاقات التاريخية بين الأردن والهند، والتي تتسم بالثقة المتبادلة والمتانة وحسن النية. وبحث الزعيمان العلاقات الهندية-الأردنية الإيجابية على امتداد مجالات عديدة، ومنها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية والتعليمية وغيرها.

4. أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتعاون المتميز بين الجانبين على الصعيد الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف. واستذكرا اجتماعاتهم السابقة في نيويورك (أيلول 2019) والرياض (تشرين الأول 2019) ودبي (كانون الأول 2023) وإيطاليا (حزيران 2024).

العلاقات السياسية

5. عقد الزعيمان محادثات ثنائية وموسعة في عمان في 15 كانون الأول 2025، حيث تم بحث العلاقات بين الهند والأردن. واتفق الزعيمان على توسيع التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والوقوف معا كشريكين موثوقين في السعي لتحقيق الطموحات التنموية المشتركة.

6. أشار الزعيمان إلى عقد حوارات سياسية منتظمة بين البلدين، فضلا عن اجتماعات فرق العمل المشتركة المعنية بمجالات متنوعة. واتفق الزعيمان على الاستفادة الكاملة من الآليات القائمة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد، أشاد الزعيمان بنتائج الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية التي عقدت في عمان في 29 نيسان 2025. وستعقد الجولة الخامسة في نيودلهي.

7. واستشرافا للمستقبل، أعاد الزعيمان التأكيد على حرصهما على الحفاظ على المسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، وتعزيز التفاعل رفيع المستوى، ومواصلة التعاون بينهما.

التعاون الاقتصادي

8. أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتبادل التجاري بين الهند والأردن، الذي بلغ حجمه 3ر2 مليار دولار عام 2024، مما يجعل الهند ثالث أكبر شريك تجاري للأردن. واتفق الزعيمان على ضرورة تنويع السلة التجارية لتعزيز التجارة الثنائية. كما اتفقا على ضرورة عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد في النصف الأول من عام 2026، لمتابعة التقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

9. رحب الزعيمان بعقد ملتقى الأعمال الأردني الهندي على هامش الزيارة في 16 كانون الأول 2025. وناقش وفد أعمال رفيع المستوى من البلدين سبل تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

10. أقر الزعيمان بأهمية التعاون في مجال الجمارك، واتفقا على الاستفادة الكاملة من اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتي تسهل تبادل المعلومات لضمان التطبيق السليم لقوانين الجمارك ومكافحة المخالفات الجمركية. كما توفر الاتفاقية تسهيلات تجارية عبر اعتماد إجراءات جمركية مبسطة لتخليص البضائع المتداولة بين البلدين بكفاءة.

11. أكد الزعيمان إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع أخذ الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن وقدراته اللوجستية المتطورة بعين الاعتبار. وفي هذا السياق، أعاد الجانبان التأكيد على أهمية تعزيز الربط في مجالي النقل واللوجستيات، بما في ذلك التكامل الإقليمي للبنية التحتية الأردنية في هذين المجالين باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

التكنولوجيا والتعليم

12. استعرض الجانبان التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا الرقمية والتعليم، واتفقا على التعاون في مجالات عديدة مثل بناء قدرات المسؤولين في مجال التحول الرقمي، وتعزيز التعاون المؤسسي لإجراء دراسة جدوى حول تطبيق حلول التحول الرقمي، وفي مجالات أخرى. كما اتفقا على استكشاف مجالات أخرى للتعاون في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي في البلدين. وأعرب الزعيمان عن اهتمامهما بتوسيع وتحديث البنية التحتية وبرامج بناء القدرات للمركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين التقنية.

13. ناقش الجانبان خارطة طريق للتعاون في مجال البنية التحتية الرقمية العامة. وفي هذا السياق، رحب الجانبان بتوقيع خطاب نوايا لإبرام اتفاقية بشأن تبادل الخبرات الهندية في مجال البنية التحتية الرقمية العامة. واتفق الجانبان على التعاون لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة وشاملة.

14. أقر الجانبان بالدور الحيوي للتكنولوجيا في التعليم والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، واتفقا على مواصلة التعاون في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وبناء القدرات.

15. ركز الجانب الهندي على الدور المهم لبناء القدرات في التنمية المستدامة، وأعرب عن الالتزام بمواصلة التعاون في هذا المجال من خلال برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والزراعة والرعاية الصحية. وأعرب الجانب الأردني عن تقديره لزيادة عدد المقاعد في هذا البرنامج من 35 إلى 50 مقعدا اعتبارا من العام الحالي.

الصحة

16. أكد الزعيمان التزامهما بالعمل المشترك في مجال الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات، لا سيما في تطوير الطب عن بُعد وبناء قدرات الكوادر الصحية. وأقرا بأهمية قطاعي الصحة والصناعات الدوائية كركيزة أساسية للتعاون الثنائي، مؤكدين دور هذين القطاعين في تعزيز رفاهية شعبيهما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الزراعة

17. أقر الزعيمان بالدور الحيوي للقطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وأعربا عن التزامهما المشترك بتوسيع التعاون في هذا القطاع. وفي هذا السياق، استعرضا التعاون الحالي بين الجانبين في مجال الأسمدة، وخاصة الفوسفات. كما اتفقا على زيادة التعاون في تبادل التكنولوجيا والخبرات لرفع كفاءة الزراعة والقطاعات ذات الصلة.

التعاون في مجال المياه

18. رحب الزعيمان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وأكدا أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات مثل تقنيات الزراعة الموفرة للمياه، وبناء القدرات، والتكيف مع التغير المناخي والتخطيط له، وإدارة المياه الجوفية.

التنمية الخضراء والمستدامة

19. بحث الزعيمان أهمية تعزيز التعاون في مجالات التغير المناخي والبيئة والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا السياق، رحبا بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون التقني في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. واتفقا، بموجب هذه المذكرة، على تبادل وتدريب الكوادر العلمية والتقنية، وتنظيم ورشات العمل والندوات وفرق العمل، ونقل المعدات والمعرفة والتقنيات على أساس غير تجاري، وتطوير مشاريع بحثية أو تقنية مشتركة في مواضيع ذات اهتمام مشترك.

التعاون الثقافي

20. أعرب الجانبان عن تقديرهما للتبادل الثقافي المتنامي بين الهند والأردن، ورحبا بتوقيع برنامج التبادل الثقافي للفترة 2025-2029. وأكد الزعيمان دعمهما لتوسيع التعاون في مجالات الموسيقى والرقص والمسرح والفنون والأرشفة والمكتبات والأدب والمهرجانات. كما رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة البترا وموقع كهوف إلورا، والتي تركز على تطوير المواقع الأثرية وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

الاتصال المباشر

21. أكد الجانبان أهمية وجود مسار للاتصال المباشر بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، بصفته ركنا أساسيا في دعم التجارة والاستثمار والسياحة والعلاقات المباشرة بين الشعبين، ويسهم في تعميق التفاهم المتبادل. وفي هذا الصدد، اتفقا على دراسة إمكانية تعزيز التواصل المباشر بين البلدين.

التعاون متعدد الأطراف

22. أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بدور الهند الريادي في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والتحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي. ورحبت الهند بإعلان الأردن استعداده للانضمام إلى هذه التحالفات الثلاثة. وأقر الجانبان بأن الوقود الحيوي خيار مستدام ومنخفض الكربون لتحقيق التزامات خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر لشعبي البلدين.

23. في ختام الزيارة، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما هو والوفد المرافق. وأعرب عن تمنياته لشعب المملكة الأردنية الهاشمية الصديق بدوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، تمنى جلالة الملك لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ولشعب الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.