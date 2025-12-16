هيئة الإعلام تحظر الترويج لمدفأة الشموسة بعد حوادث الاختناق والوفيات

وطنا اليوم:أصدرت هيئة الإعلام تعميما رسميا حمل الرقم (ع ص / 3436) بتاريخ 16 / 12 / 2025 ، وجهته إلى كافة المطبوعات الإلكترونية والصحف، ومحطات البث الفضائي والإذاعي، ومكاتب الدعاية والإعلان.

ويقضي التعميم بمنع أي شكل من أشكال الترويج أو الإعلان للمنتج المتعارف عليه شعبيا بـ “صوبة مدفأة الشموسة” بكافة أنواعها.

خطر مباشر على السلامة العامة

جاء هذا القرار عطفا على بيان مديرية الأمن العام المتعلق بالحوادث المؤسفة الناتجة عن استخدام هذا المنتج.

وقد سجلت تلك الحوادث حالات اختناق ووفيات لعدد من العائلات. وأكدت الهيئة أن هذا المنتج يشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين والسلامة العامة.

وأهابت الهيئة بكافة المؤسسات الإعلامية الالتزام التام بمضمون التعميم تجنبا للمسؤولية القانونية. كما أوضحت الهيئة أن هذا المنع يشمل أيضا جميع الأدوات الاتصالية على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة.

كما صدر التعميم ممهرا بتوقيع المدير العام لهيئة الإعلام، بشير حسن المومني.

ويعكس هذا الإجراء حرص الدولة على رقابة المواد التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة في ظل الظروف الجوية التي تتطلب استخدام وسائل التدفئة.