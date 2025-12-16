بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

هيئة الإعلام تحظر الترويج لمدفأة الشموسة بعد حوادث الاختناق والوفيات

21 ثانية ago
هيئة الإعلام تحظر الترويج لمدفأة الشموسة بعد حوادث الاختناق والوفيات

وطنا اليوم:أصدرت هيئة الإعلام تعميما رسميا حمل الرقم (ع ص / 3436) بتاريخ 16 / 12 / 2025 ، وجهته إلى كافة المطبوعات الإلكترونية والصحف، ومحطات البث الفضائي والإذاعي، ومكاتب الدعاية والإعلان.
ويقضي التعميم بمنع أي شكل من أشكال الترويج أو الإعلان للمنتج المتعارف عليه شعبيا بـ “صوبة مدفأة الشموسة” بكافة أنواعها.

خطر مباشر على السلامة العامة
جاء هذا القرار عطفا على بيان مديرية الأمن العام المتعلق بالحوادث المؤسفة الناتجة عن استخدام هذا المنتج.
وقد سجلت تلك الحوادث حالات اختناق ووفيات لعدد من العائلات. وأكدت الهيئة أن هذا المنتج يشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين والسلامة العامة.
وأهابت الهيئة بكافة المؤسسات الإعلامية الالتزام التام بمضمون التعميم تجنبا للمسؤولية القانونية. كما أوضحت الهيئة أن هذا المنع يشمل أيضا جميع الأدوات الاتصالية على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة.
كما صدر التعميم ممهرا بتوقيع المدير العام لهيئة الإعلام، بشير حسن المومني.
ويعكس هذا الإجراء حرص الدولة على رقابة المواد التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة في ظل الظروف الجوية التي تتطلب استخدام وسائل التدفئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

الأمطار تغرق مستشفى الشفاء والبرد يقتل رضيعا في غزة

16:12

مذكرة تفاهم بين تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي

16:10

التربية : تدريب طلبة الصف الـ12 في المصانع بدءا من نيسان المقبل

15:37

ارتفاع عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الأردن إلى 51 ألف طالب

15:02

السفير القطري يؤكد العلاقات التاريخية مع الأردن

14:49

الملك ورئيس الوزراء الهندي يحضران الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي الأردني

14:44

راصد: موازنة 2026 الأقل بنسبة الإقرار بآخر 5 سنوات

14:11

ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

14:03

البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان

13:59

النوايسة: نقاشات وطنية مرتقبة لتعديل قانون الضمان

13:54

جامعة البترا تحتفي بتأهل “النشامى” التاريخي لنهائي كأس العرب

13:53

رئيس جامعة البترا يكرّم الإعلاميتين فرح وحلا يغمور تقديرًا لمسيرتهما المهنية المتميزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين