السفير القطري يؤكد العلاقات التاريخية مع الأردن

وطنا اليوم:أشاد السفير القطري لدى الأردن، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات الثنائية التاريخية بين الأردن وقطر، وذلك بمرور حوالي 53 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد السفير القطري، خلال حفل استقبال نظمته السفارة القطرية في عمان، مساء أمس الاثنين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد، دعم الدوحة للموقف الأردني الثابت بشأن القدس والوصاية الهاشمية ورعاية المقدسات، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقال إن الحراك النشط الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم، في الدوحة وعمان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وشرم الشيخ، يؤكد أمام الجميع أن قطر والأردن أشقاء على امتداد الزمن، متحابون في الرخاء، متعاضدون في المحن.

وأشار إلى أن شعار اليوم الوطني لهذا العام “بكم تعلو ومنكم تنتظر”، مقتبس من كلمة لأمير دولة قطر عبر فيها عن ثقته بأبناء شعبه، مضيفا “نحن في قطر، قيادة وحكومة وشعبا، نسير على نهج واضح ونضع مواردنا وثقلنا وعلاقاتنا، ودبلوماسيتنا الإنسانية وعملنا الخيري في خدمة الجهود التي تضمن للإنسانية سلامها، وللشعوب تضامنها، ولتحقيق ذلك تعمل جميع مكونات المجتمع القطري على أن تصبح هذه المضامين والمعاني الرفيعة هدفا نبذل من أجله الغالي والنفيس”.

وشدد السفير القطري على أن “السياسة الخارجية لدولة قطر تستند إلى ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا، وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكاتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية، بما يحقق الخير للبشرية جمعاء”.

ولفت إلى أن من أهم أولويات السياسة الخارجية القطرية التركيز على الوساطة في النزاعات للوصول إلى تسويات سلمية، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من عقدين اعتمد العالم أجمع على قطر باعتبارها وسيطا دوليا محايدا وموثوقا في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار في أكثر من 70 خلافا وصراعا على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر الحفل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالوكالة عبداللطيف النجداوي، وعدد من الوزراء السابقين، ونواب وأعيان، ومسؤولون مدنيون وعسكريون، ودبلوماسيون وصحفيون.

واشتمل الحفل على العديد من القصائد والوصلات الفنية، وعروض فيديو تناولت العلاقات الأردنية القطرية، ونهضة قطر، والإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين.