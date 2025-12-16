بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

43 ثانية ago
ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

وطنا اليوم:عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك خلال زيارته إلى الأردن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
وأثنى رئيس الوزراء الهندي على إسهامات سمو ولي العهد في مجالات تنمية الشباب، والرياضة، والفضاء، والابتكار، إضافة إلى جهوده في تعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعكس رؤية طموحة لسموه.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق في مساعيه الرامية إلى دعم مسيرة النمو والتنمية في الأردن.
وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عبر منشور له على منصة إكس، الثلاثاء، “ممتن لسمو ولي العهد الأمين الحسين لعرضه جوانب مختلفة من تاريخ الأردن”.
واصطحب سمو ولي العهد رئيس الوزراء الهندي إلى متحف الأردن.
وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الأردن، في إطار العلاقات المتميزة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دول العالم، والتي تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون والاحترام، مما وضع الأردن في مكانة مرموقة وحضور فاعل في مختلف المحافل الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:03

البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان

13:59

النوايسة: نقاشات وطنية مرتقبة لتعديل قانون الضمان

13:54

جامعة البترا تحتفي بتأهل “النشامى” التاريخي لنهائي كأس العرب

13:53

رئيس جامعة البترا يكرّم الإعلاميتين فرح وحلا يغمور تقديرًا لمسيرتهما المهنية المتميزة

13:48

الملك يهنئ منتخب النشامى بتأهله لنهائي كأس العرب

12:35

مطالب نيابية تجدد الآمال بإعادة فتح معبر الرمثا الحدودي مع سورية

12:14

بيان صادر عن الهيئة العامة لجمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

12:12

حادث غريب في مصر.. حافلة مدرسية تخترق غرفة نوم

12:03

اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من مخطط إسرائيلي بخصوص قلنديا

11:53

حسّان يوجه يتسريع توسعة قسم الكلى في مستشفى الأمير حسين

11:41

مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

11:27

أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة “توظيف المرأة” ضمن جوائز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين