ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

وطنا اليوم:عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك خلال زيارته إلى الأردن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأثنى رئيس الوزراء الهندي على إسهامات سمو ولي العهد في مجالات تنمية الشباب، والرياضة، والفضاء، والابتكار، إضافة إلى جهوده في تعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعكس رؤية طموحة لسموه.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق في مساعيه الرامية إلى دعم مسيرة النمو والتنمية في الأردن.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عبر منشور له على منصة إكس، الثلاثاء، “ممتن لسمو ولي العهد الأمين الحسين لعرضه جوانب مختلفة من تاريخ الأردن”.

واصطحب سمو ولي العهد رئيس الوزراء الهندي إلى متحف الأردن.

وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الأردن، في إطار العلاقات المتميزة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دول العالم، والتي تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون والاحترام، مما وضع الأردن في مكانة مرموقة وحضور فاعل في مختلف المحافل الدولية.