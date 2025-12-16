النوايسة: نقاشات وطنية مرتقبة لتعديل قانون الضمان

وطنا اليوم:اكد امين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أن الأردنيون يفتخرون بمنتخب النشامى والذي وصل إلى نهائي كأس العرب بعد أداء رفيع.

وأضاف النوايسة في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي الذي عقد الثلاثاء، للحديث عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ان الدراسة الاكتوارية مؤشر على التخطيط المُسبق باستخدام أدوات تحليلية تُستخدم لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي لصناديق الحماية الاجتماعية.

وأشار النوايسة الى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات حول تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية