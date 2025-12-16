جامعة البترا تحتفي بتأهل “النشامى” التاريخي لنهائي كأس العرب

وطنا اليوم:احتفت جامعة البترا بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، “النشامى”، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

قال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن هذا الإنجاز التاريخي يبعث الفخر في نفوس الأردنيين جميعًا، ويعكس عزيمة الشباب الأردني وإصراره على التميز. وأضاف أن الجامعة تدعم الطاقات الشبابية والرياضية التي ترفع اسم الأردن عاليًا في المحافل العربية والدولية، متمنيًا للمنتخب التوفيق في المباراة النهائية.

نظم نادي جامعة البترا فعالية لمؤازرة المنتخب، تضمنت عرضًا مباشرًا لمجريات المباراة في مقر النادي داخل الحرم الجامعي. حضر الفعالية عميد شؤون الطلبة ورئيس النادي، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وسط أجواء حماسية.

حسم “النشامى” بطاقة التأهل بهدف سجله اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة السادسة والستين برأسية متقنة، مستثمرًا تمريرة عرضية من زميله محمود مرضي. شهدت المباراة، التي أقيمت على استاد “البيت” في الدوحة، حضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

ويلتقي المنتخب الوطني في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل مع نظيره المغربي، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.