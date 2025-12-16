بنك القاهرة عمان
رئيس جامعة البترا يكرّم الإعلاميتين فرح وحلا يغمور تقديرًا لمسيرتهما المهنية المتميزة

39 ثانية ago
وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، الإعلاميتين فرح عنان يغمور وحلا عنان يغمور، خريجتي كلية الإعلام في جامعة البترا، تقديرًا لتميّزهما المهني وإبداعهما في قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وسلّم رئيس الجامعة الدروع التكريمية لهما تعبيرًا عن اعتزازه بمسيرتهما المهنية المتميزة.
ويأتي هذا التكريم ضمن برنامج أطلقته عمادة شؤون الطلبة للاحتفاء بالخريجين المتميزين في سوق العمل، وتسليط الضوء على نجاحاتهم في مختلف القطاعات المهنية.
وأعرب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، عن فخره بإنجازات خريجي الجامعة، قائلاً:
“نفخر بخريجي جامعة البترا الذين أثبتوا حضورهم في سوق العمل، فهم خير سفراء للجامعة، وهذا يعكس قدرة الجامعة على تخريج كوادر كفؤة وقادرة على الإبداع والمنافسة.”
وتُعد الإعلاميتان فرح وحلا يغمور من أبرز الوجوه الإعلامية في الأردن؛ إذ تمتلك فرح يغمور مسيرة مهنية واسعة في الإذاعة والتلفزيون، وتشغل حاليًا منصب المؤسسة والرئيس التنفيذي لراديو NAI FM، فيما قدّمت حلا يغمور العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وعملت مذيعة أخبار في قنوات محلية وعربية، وحققت حضورًا مميزًا في المشهد الإعلامي.
ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لحرص جامعة البترا على دعم خريجيها، وتعزيز ارتباطهم بالجامعة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تعكس جودة التعليم والمهارات التي يكتسبها الطلبة خلال دراستهم.
وحضر التكريم كل من عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات، ومساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور مالك السعود، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات


