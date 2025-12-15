كابيتال بنك يختتم بنجاح فعاليات مبادرة “دير مالك مدارس”  لتعزيز الثقافة المالية

وطنا اليوم-أعلن كابيتال بنك عن اختتام فعاليات النسخة الثانية من مبادرته التوعوية الرائدة “دير مالك مدارس”، والتي استمرت أنشطتها على مدار شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، مستهدفة عدداً من المدارس في العاصمة عمّان، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.

وجاءت هذه المبادرة بعد النجاح الكبير الذي حققته في عامها الأول، بهدف تبسيط المفاهيم المالية وجعلها في متناول الطلبة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية ودعماً لجهود البنك المركزي الأردني الرامية إلى نشر الوعي المالي وبناء مجتمع مثقف مالياً.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة من الطلبة، من خلال سلسلة من الجولات التفاعلية التي بدأت بجولات سريعة من الأسئلة تُمكّن المشاركين من جمع النقاط، ليتأهل بعدها أصحاب أعلى النقاط للمنافسة ضمن لعبة Jeopardy التي تختبر المعرفة المالية في خمسة مواضيع رئيسية تشمل: الكسب، الإنفاق، الاقتراض، الاستثمار، والحماية.

وضمن نهج المبادرة القائم على التطبيق العملي، يحصل الفريق الفائز على فرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي في كابيتال بنك، يتعرّف خلاله الطلبة على مختلف الجوانب المهنية في القطاع المصرفي، إضافة إلى الاطلاع على تطبيقات عملية تتعلق بالمسار الوظيفي والادخار والاستثمار.

وفي تعليقها على اختتام المبادرة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن الرفاه المالي يشكّل أساساً جوهرياً لبناء مجتمع مستقر ومزدهر، مشددة على أهمية تمكين الأجيال الجديدة بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة.

وأضافت بارطو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية كابيتال بنك للمسؤولية الاجتماعية، والرامية إلى تعزيز الثقافة المالية منذ سن مبكرة، من خلال تبسيط إدارة المال وجعلها أكثر قرباً من الطلبة وبما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم.

يُذكر أن برنامج “دير مالك مدارس” يعد جزءاً من مبادرة “دير مالك” التي يقودها كابيتال بنك لتعزيز الشمول المالي، والتي تشمل العديد من الفعاليات التي تستهدف السيدات، الأطفال وأبناء العملاء، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع منصة “إدراك” من خلال تخصص “المهارات المالية الأساسية”، وذلك بهدف منح الأجيال الجديدة طرقاً عملية لتحقيق تطلعاتهم الشخصية والمجتمعية.