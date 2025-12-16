بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسّان يوجه يتسريع توسعة قسم الكلى في مستشفى الأمير حسين

31 ثانية ago
حسّان يوجه يتسريع توسعة قسم الكلى في مستشفى الأمير حسين

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسَّان، الثلاثاء، عدداً من المواقع في مناطق عين الباشا، البقعة، صافوط، وأم الدنانير ضمن محافظة البلقاء، حيث استهل جولته بزيارة مركز صحي صافوط.
وأوعز رئيس الوزراء ببدء صيانة فورية وشاملة للمركز الصحي، إلى حين توفير مبنى بديل يلبي احتياجات المواطنين.
كما زار حسَّان مدرسة أم الدنانير الثانوية للبنين في لواء عين الباشا، حيث وجه بإنشاء مبنى إضافي للمدرسة يتضمن 24 غرفة صفية، مختبرات، وساحات تحتوي على جميع المرافق اللازمة. كما وجه بإجراء صيانة شاملة للمبنى الحالي، وشمول المدرسة في مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلق بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي جولة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بمستوى برامج التدريب المهني والتقني النوعية التي يقدمها معهد التدريب المهني في لواء عين الباشا، والذي يضم أكثر من ألف متدرب ومتدربة.
وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البرامج لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لفتح مشاريعهم الإنتاجية.
وزار رئيس الوزراء مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني في لواء عين الباشا، ويوجه بتسريع توسعة قسم الكُلى، وشموله بخدمات مركز الصحة الرقمية، ورفد العيادات بالاختصاصات النوعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

11:27

أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة “توظيف المرأة” ضمن جوائز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025

10:55

تفاصيل غير مسبوقة عن إقامة عائلة الأسد في أرقى ضواحي موسكو

10:38

سورية: نسعى لشراكة مائية عادلة مع الأردن

10:32

Umniah by Beyon Recognized for Advancing Women’s Employment at the 2025 WEPs Awards

10:28

مكالمة مسربة تكشف موقف علي عبدالله صالح المؤيد للرواية الإسرائيلية ضد غزة

10:16

سامي الجابر : المال لا يصنع منتخبا.. والأردن شرف العرب

10:03

ترامب يعلن تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل

09:56

وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025

09:44

رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير

09:32

الأمم المتحدة تعتمد قراراً بحق الفلسطينيين بتقرير المصير

09:30

ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسين