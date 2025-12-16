حسّان يوجه يتسريع توسعة قسم الكلى في مستشفى الأمير حسين

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسَّان، الثلاثاء، عدداً من المواقع في مناطق عين الباشا، البقعة، صافوط، وأم الدنانير ضمن محافظة البلقاء، حيث استهل جولته بزيارة مركز صحي صافوط.

وأوعز رئيس الوزراء ببدء صيانة فورية وشاملة للمركز الصحي، إلى حين توفير مبنى بديل يلبي احتياجات المواطنين.

كما زار حسَّان مدرسة أم الدنانير الثانوية للبنين في لواء عين الباشا، حيث وجه بإنشاء مبنى إضافي للمدرسة يتضمن 24 غرفة صفية، مختبرات، وساحات تحتوي على جميع المرافق اللازمة. كما وجه بإجراء صيانة شاملة للمبنى الحالي، وشمول المدرسة في مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي جولة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بمستوى برامج التدريب المهني والتقني النوعية التي يقدمها معهد التدريب المهني في لواء عين الباشا، والذي يضم أكثر من ألف متدرب ومتدربة.

وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البرامج لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لفتح مشاريعهم الإنتاجية.

وزار رئيس الوزراء مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني في لواء عين الباشا، ويوجه بتسريع توسعة قسم الكُلى، وشموله بخدمات مركز الصحة الرقمية، ورفد العيادات بالاختصاصات النوعية.