أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة “توظيف المرأة” ضمن جوائز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن فوزها بجائزة “توظيف المرأة” ضمن جوائز مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025 في فندق شيراتون عمّان.

واستلمت الجائزة نيابةً عن شركة أمنية ديانا سعيدي، المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون التنظيمية، تقديراً لجهود الشركة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، لا سيما من خلال مبادرتها الاستراتيجية بإطلاق “مركز اتصال معان”، الذي شكّل خطوة نوعية نحو توسيع فرص العمل للنساء في المحافظات التي تواجه تحديات في توفر الفرص الوظيفية. وقد تميز هذا المركز بتصميم بيئة عمل منحت الأولوية للكفاءات النسائية المحلية، إذ تشكل الإناث ما نسبته 81% من طاقم العمل فيه.

وفي تعقيبه على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة إن هذا التكريم يعكس قناعة الشركة بأن تمكين المرأة ليس مجرد التزام مؤسسي، بل جزءٌ أصيل من ثقافة العمل ونهجها في بناء فرق قوية ومتنوعة، مؤكداً أن الاستثمار في المرأة، لا سيما في المحافظات الأقل حظاً، يسهم في خلق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، ويعزز من جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة الفاعلة في سوق العمل.

وأضاف الجلاهمة أن إطلاق مركز اتصال معان شكّل نموذجاً عملياً لترجمة هذه القناعة إلى واقع ملموس، من خلال توفير فرص عمل نوعية للنساء، وبناء مسارات مهنية طويلة الأمد قائمة على التطوير والتمكين وتكافؤ الفرص.

وتُعد شركة أمنية من الشركات الموقّعة على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) منذ آذار 2021، حيث تلتزم سنوياً بتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في هذا المجال من خلال أداة متابعة مبادئ تمكين المرأة المعتمدة، وذلك وفق معايير تقييم تستند إلى الأدلة والبيانات الملموسة التي تعكس أثر السياسات والمبادرات على أرض الواقع.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت ديانا سعيدي، المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة أمنية: “لا تقتصر جهود أمنية على توظيف المرأة فحسب، بل تمتد لتشمل بناء بيئة عمل داعمة وشاملة، من خلال سياسات توظيف قائمة على تكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والتطور المهني، إلى جانب تطبيق ترتيبات عمل مرنة، وبرامج داعمة للصحة النفسية، واعتماد سياسات واضحة وصارمة لمكافحة التحرش، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة للجميع.”

وشهد الحفل حضوراً واسعاً من ممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات الملتزمة بتطبيق مبادئ تمكين المرأة في الأردن، حيث جرى استعراض أبرز الممارسات والقصص الناجحة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.