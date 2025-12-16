مكالمة مسربة تكشف موقف علي عبدالله صالح المؤيد للرواية الإسرائيلية ضد غزة

وطنا اليوم:كشف تسريب لمكالمة هاتفية بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك خالد مشعل عن موقف مثير للجدل.

وطالب مشعل في المكالمة التي بثت في فيلم وثائقي علي عبدالله صالح بأن يكون التركيز في القمة العربية والمشاورات الدولية والإقليمية على وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة، كأولوية لإنهاء معاناة المدنيين، غير أن الرئيس اليمني حمل حركة حماس مسؤولية استمرار الغارات الإسرائيلية والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، مدعيا أن إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة يوفّر للاحتلال الإسرائيلي الذريعة لضرب المدنيين.

وواصل الرئيس اليمني السابق انتقاده قائلاً إن الصواريخ الفلسطينية “مضرة بالشعب الفلسطيني” ودعا إلى وقفها فورًا، متهمًا الحركة بإنهاء التهدئة مع الاحتلال وتحميله النظام المصري بقيادة حسني مبارك مسؤولية فشلها.

من جهته، رفض مشعل كلام الرئيس اليمني السابق، مستفسرًا: هل يُعقل أن يعيش أهل غزة تحت الحصار بينما تُحمَّل المقاومة مسؤولية الدفاع عن شعبها؟ وأكد أن مصر لم تعرض استمرار التهدئة وفتح المعابر، بما فيها رفح، مشيرًا إلى أن تحميل حماس مسؤولية إنهاء التهدئة “مجافٍ للحقيقة”