ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة، مؤكدا أنه لا يزال يثق في الرئيس السوري أحمد الشرع ولا علاقة له بالهجوم على القوات الأميركية في سوريا.

وشدد الرئيس الأميركي في كلمة بالمكتب البيضاوي على أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة تعمل فعلا، وأنه سيتم إضافة مزيد من الدول إليها.

وأضاف ترامب أن واشنطن ستنظر في ما إذا كان قتل إسرائيل القيادي في كتائب القسام رائد سعد يمثل خرقا لوقف إطلاق النار.

وأردف “لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله”، مؤكدا أن حماس قالت، إنها ستنزع سلاحها وسنرى ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا.

وبخصوص الهجوم على قوات أميركية في سوريا، قال ترامب إن بلاده سترد بقوة على هجوم تنظيم الدولة والذي أدى إلى مقتل 3 أميركيين في سوريا.

وفي الشأن الأوكراني، قال الرئيس الأميركي إنه أجرى اتصالات مكثفة وجيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين المجتمعين في برلين بشأن وقف الحرب.

وعبر ترامب عن ثقته في دعم الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن تعمل مع أوروبا على قضية الضمانات الأمنية حتى لا تعود الحرب مجددا في أوكرانيا.

واختتم ترامب حديثه “نقترب أكثر من أي وقت مضى من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا”.