إغلاق مؤقت لطريق الكرك – الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات

34 ثانية ago
إغلاق مؤقت لطريق الكرك – الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير صباح اليوم الثلاثاء عن إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين الكرك والطفيلة في الاتجاهين، وذلك بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة وبدء حدوث انهيارات أرضية على الطريق.
وأكدت إدارة السير أنها قامت بتحويل حركة السير إلى طريق الصحراوي كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة المواطنين. وطالبت السائقين بتوخي الحذر والالتزام بتوجيهات أفراد الأمن وتجنب استخدام الطريق المذكور حتى إشعار آخر.
كما أشارت إدارة السير إلى أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الانهيارات وضمان استئناف الحركة المرورية في أقرب وقت ممكن.


