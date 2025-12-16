تأخير دوام طلبة المدارس في الطفيلة الثلاثاء

وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة إلى الساعة العاشرة اليوم الثلاثاء، نظرا للأحوال الجوية الماطرة.

وتواصل الأمطار الغزيرة هطولها على مختلف المحافظات المملكة، حيث تتأثر البلاد بحالة جوية باردة وغائمة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، مع بقاء الطقس باردا وغائما، مع هطول الأمطار بشكل متقطع على معظم المناطق. وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق لفترات قصيرة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الأمطار ستضعف مع ساعات المساء، بينما يتشكل الضباب خاصة في المرتفعات الجبلية والسهول. كما تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، حيث تكون سرعتها معتدلة وتنشط أحيانا.