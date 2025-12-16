بنك القاهرة عمان
( 5 ) عناصر يجب توفرها في نظم الضمان الاجتماعي

32 ثانية ago
( 5 ) عناصر يجب توفرها في نظم الضمان الاجتماعي

الخبير موسى الصبيحي

ثمة خمسة عناصر أساسية مهمة يجب توافرها في نظم الضمان الاجتماعي من المنظورين الاجتماعي والحقوقي، وهي:

١) الشمولية: توفير تغطية تأمينية شاملة من ناحية شمول الأفراد واستيعاب كافة أشكال وأنماط العمل، ومن ناحية تغطية التأمينات للمخاطر التي تواجههم وتهدد قدراتهم على العمل والكسب، ولا سيما في حالات الشيخوخة، العجز، المرض، الحمل والإنجاب، إصابات العمل، الوفاة.

٢) الكفاية: ضمان كفاية المنافع التأمينية لتوفير حياة كريمة للمؤمّن عليهم.

٣) المُلاءمة: يجب أن تكون المنافع المقدّمة ملائمة ومستجيبة لمقتضيات العدالة الاجتماعية.

٤) إمكانية الانتفاع: إتاحة الانتفاع من نظم الضمان عند الحاجة إلى ذلك من الأشخاص.

٥) الاستدامة المالية: الحفاظ على استدامة النظام التأميني لنظم الضمان، وهو الأساس لضمان استدامة المنافع والحماية الاجتماعية.


