ولي العهد يهنئ النشامى بالتأهل لنهائي بطولة كأس العرب

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، النشامى بالتأهل لنهائي بطولة كأس العرب بعد فوزهم على السعودية.

وعلق سموه عبر إنستغرام قائلا “مبارك للنشامى.. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة تجمعنا الأخوة قبل المنافسة”.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العرب فيفا 2025، بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز الهدف للأردن اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66 من زمن المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا تجاوز الـ 62.8 ألف مشجع.

ويلاقي “النشامى” في نهائي البطولة، الخميس المقبل، المنتخب المغربي الذي وصل إلى النهائي بفوزه على المنتخب الإماراتي في نصف نهائي البطولة بنتيجة (3-0).