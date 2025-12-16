السلامي: وصلنا إلى نهائي كأس العرب عن جدارة واستحقاق

وطنا اليوم:أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الاثنين عن شكره للاعبين على المستوى القتالي الذي قدموه خلال مباراة نصف نهائي كأس العرب أمام المنتخب السعودي.

وأكد السلامي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة، أن منتخب النشامى استحق الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وتأهل منتخب النشامى إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف سجله اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66.

وقال السلامي: “وصلنا إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، فقد كنا الأفضل في الهجوم والدفاع.. انتصرنا في جميع المباريات، وحصلنا على جائزة أفضل لاعب في كل مباراة.. وهذا شرف كبير لي أن أعمل مع هؤلاء اللاعبين ومع المنتخب”.

وأضاف: “ما زالت أمامنا خطوة أخرى يجب أن نحققها لنصل إلى الهدف المنشود”.

كما أشاد السلامي بأداء المنتخب السعودي قائلا: “المنتخب السعودي منتخب قوي، وشكل لنا خطورة في عدة لحظات من المباراة، ولكن حارس مرمانا والدفاع كانا في قمة التألق”.