مقاولون يشكرون نقيب وأعضاء مجلس نقابتهم على تجاوبهم مع مطالبهم

37 ثانية ago
مقاولون يشكرون نقيب وأعضاء مجلس نقابتهم على تجاوبهم مع مطالبهم

وطنا اليوم – وجّه مجموعة من المقاولين الشكر لمجلس نقابة المقاولين، ممثلا بالنقيب فؤاد الدوري وأعضاء المجلس، على سعة صدرهم وتفهمهم لمطالب الهيئة العامة، خلال اجتماع الهيئة العامة اليوم لمناقشة عدد من القوانين المتعلقة بتعديل قانون النقابة وإقرار نظام الاستثمار ونظام التأمين الصحي.

وأشاد المقاولون باستيعاب المجلس لمطالبهم ومناقشتها، وقرار رفع الجلسة استجابة لهذه المطالب، بما يتيح تشكيل لجان مختصة لمناقشة هذه المشاريع، وذلك بناء على طلب من الهيئة العامة، ومنح الوقت الكافي لتقديم مقترحات تسهم في الحفاظ على مصلحة النقابة.

كما أكد مجلس النقابة أن النقابة ستشارك في هذه اللجان التي سيتم تشكيلها ليتسنى لها دراسة الأنظمة والقوانين المزمع تعديلها بما فيه مصلحة النقابة.

وبينت النقابة بأنها ستعمل على نشر كشف أسماء المقاولين الذين وجهوا الشكر اليوم.


