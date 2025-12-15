بنك القاهرة عمان
ولي العهد يصل إلى ستاد البيت لحضور مباراة الأردن والسعودية

38 ثانية ago
ولي العهد يصل إلى ستاد البيت لحضور مباراة الأردن والسعودية

وطنا اليوم:وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى، إلى ستاد البيت في مدينة الخور القطرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره السعودي الشقيق ضمن منافسات الدور نصف النهائي بطولة كأس العرب 2025.
وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، أعلن الاثنين، عن التشكيلة الرسمية “للنشامى” التي ستواجه المنتخب السعودي في تمام الساعة 8:30، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في منافسات كأس العرب 2025.
وضمّت التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، أحمد عرسان، علي علوان، ورجائي عايد.
ويحتضن ستاد البيت في الدوحة المباراة، إذ سيظهر النشامى باللون الأبيض، بينما سيرتدي المنتخب السعودي اللون الأخضر، وفقا للتعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة.


