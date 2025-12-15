بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

المغرب يعبر إلى نهائي كأس العرب عقب فوزه على الإمارات

35 ثانية ago
المغرب يعبر إلى نهائي كأس العرب عقب فوزه على الإمارات

وطنا اليوم:حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نهائي كأس العرب المقامة حالياً في قطر، عقب فوزه المستحق على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة نصف النهائي التي جرت مساء اليوم، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي.
ودخل “أسود الأطلس” المواجهة بتركيز عالٍ وانضباط تكتيكي واضح، حيث نجحوا في فرض إيقاعهم منذ الدقائق الأولى. وترجم المنتخب المغربي أفضليته في الشوط الأول بهدف السبق، بعدما ارتقى كريم البركاوي فوق الجميع وحوّل كرة رأسية متقنة إلى الشباك في الدقيقة 27، مانحاً الأفضلية للعناصر الوطنية.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تحكمه في مجريات اللقاء، مع اعتماد ذكي على التوازن بين الدفاع والهجوم. وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب الإماراتي العودة في النتيجة، استغل “الأسود” المساحات في الخلف، ليؤكد أشرف مهديوي التفوق المغربي بهدف ثانٍ في الدقيقة 82، إثر هجمة مرتدة نموذجية أنهتها تسديدة دقيقة داخل المرمى.
وفي الوقت بدل الضائع أضاف الهداف عبد الرزاق حمد الله هدف الأسود الثالث، بعد تمريرة من الظهير الأيمن محمد بولكسوت.
وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المغربي عروضه القوية في البطولة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب، في انتظار التعرف على خصمه في المباراة النهائية، التي ستجمعه بالفائز من مواجهة الأردن والسعودية.
ويأمل أبناء طارق السكتيوي في تتويج هذا المشوار المميز بلقب عربي جديد، يعكس العمل المتواصل والتطور الذي تعرفه كرة القدم المغربية على مستوى المنتخبات الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:39

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والصبيحات والغزالي والعثمان

19:31

إحباط مخطط إرهابي في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج

19:19

الهيئة الخيرية تسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 21 شاحنة إلى سوريا

19:17

الضمان الاجتماعي مابين الإصلاحات المدروسة والمسؤولية والوطنية

19:15

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

19:11

رئيس وزراء الهند: الزيارة إلى الأردن ستعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا

19:08

الإدارة المحلية : بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي

16:43

Orange Jordan Grants “Ma’ak” Line and “Visitors” Line Customers Free Months of Careem Plus

16:38

دراسة: 81.3 كيلوغرام معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن

16:27

الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية

16:05

الدكتور هيثم أبو خديجة … عقلٌ يصنع الفارق حين يصبح الاستثمار رؤية، والتعليم رسالة، والقيادة فعلًا 

16:04

رغم الفقد والدمار.. عالقون خارج غزة ينتظرون فتح معبر رفح للعودة إلى وطنهم

وفيات
وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025