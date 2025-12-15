المغرب يعبر إلى نهائي كأس العرب عقب فوزه على الإمارات

وطنا اليوم:حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نهائي كأس العرب المقامة حالياً في قطر، عقب فوزه المستحق على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة نصف النهائي التي جرت مساء اليوم، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي.

ودخل “أسود الأطلس” المواجهة بتركيز عالٍ وانضباط تكتيكي واضح، حيث نجحوا في فرض إيقاعهم منذ الدقائق الأولى. وترجم المنتخب المغربي أفضليته في الشوط الأول بهدف السبق، بعدما ارتقى كريم البركاوي فوق الجميع وحوّل كرة رأسية متقنة إلى الشباك في الدقيقة 27، مانحاً الأفضلية للعناصر الوطنية.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تحكمه في مجريات اللقاء، مع اعتماد ذكي على التوازن بين الدفاع والهجوم. وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب الإماراتي العودة في النتيجة، استغل “الأسود” المساحات في الخلف، ليؤكد أشرف مهديوي التفوق المغربي بهدف ثانٍ في الدقيقة 82، إثر هجمة مرتدة نموذجية أنهتها تسديدة دقيقة داخل المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف الهداف عبد الرزاق حمد الله هدف الأسود الثالث، بعد تمريرة من الظهير الأيمن محمد بولكسوت.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المغربي عروضه القوية في البطولة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب، في انتظار التعرف على خصمه في المباراة النهائية، التي ستجمعه بالفائز من مواجهة الأردن والسعودية.

ويأمل أبناء طارق السكتيوي في تتويج هذا المشوار المميز بلقب عربي جديد، يعكس العمل المتواصل والتطور الذي تعرفه كرة القدم المغربية على مستوى المنتخبات الوطنية.