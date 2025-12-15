العمل تبث رسائل توعوية حول الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية

وطنا اليوم:واصلت وزارة العمل جهودها في بث الرسائل التوعوية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية، لحث أصحاب العمل على الالتزام بها، حمايةً للعاملين لديهم، وضمانًا لديمومة منشآتهم، وتخفيضًا لعدد إصابات العمل.

وقالت مديرة السلامة والصحة المهنية في الوزارة، المهندسة إيمان العبدالات، في بيان اليوم الاثنين، إن نشر الرسائل التوعوية لحث أصحاب العمل على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية التي نصّ عليها قانون العمل، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، يأتي انسجامًا مع دور الوزارة التوعوي والرقابي، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

وبيّنت أن الوزارة ستقوم بنشر رسائل توعوية في الشوارع العامة، وعلى موقعها الإلكتروني، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة ستنظم أيضًا مجموعة من الأنشطة التوعوية لأصحاب العمل، بالتنسيق مع ممثليهم في جميع القطاعات، لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالتشريعات الناظمة لها.

وأوضحت أنه بإمكان أصحاب العمل لاحقًا الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، لتشغيل مشرفين للسلامة والصحة المهنية في منشآتهم، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في منشآت القطاع الخاص.