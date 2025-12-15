بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العمل تبث رسائل توعوية حول الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية

18 ثانية ago
العمل تبث رسائل توعوية حول الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية

وطنا اليوم:واصلت وزارة العمل جهودها في بث الرسائل التوعوية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية، لحث أصحاب العمل على الالتزام بها، حمايةً للعاملين لديهم، وضمانًا لديمومة منشآتهم، وتخفيضًا لعدد إصابات العمل.
وقالت مديرة السلامة والصحة المهنية في الوزارة، المهندسة إيمان العبدالات، في بيان اليوم الاثنين، إن نشر الرسائل التوعوية لحث أصحاب العمل على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية التي نصّ عليها قانون العمل، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، يأتي انسجامًا مع دور الوزارة التوعوي والرقابي، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.
وبيّنت أن الوزارة ستقوم بنشر رسائل توعوية في الشوارع العامة، وعلى موقعها الإلكتروني، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن الوزارة ستنظم أيضًا مجموعة من الأنشطة التوعوية لأصحاب العمل، بالتنسيق مع ممثليهم في جميع القطاعات، لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالتشريعات الناظمة لها.
وأوضحت أنه بإمكان أصحاب العمل لاحقًا الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، لتشغيل مشرفين للسلامة والصحة المهنية في منشآتهم، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في منشآت القطاع الخاص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

رسالة وفاء من المدرجات الأردنية لـ يزن النعيمات في الدقيقة 11

14:56

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

14:47

مالية الاعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة 2026

14:43

حسَّان يستقبل رئيس وزراء الهند الذي بدأ زيارة عمل رسمية إلى المملكة

14:40

أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي “معاك” وخطوط “الزوار” أشهر مجانية من كريم بلس

14:15

أمنية إحدى شركات Beyon ترعى حفل سفارة مملكة البحرين في عمّان بمناسبة اليوم الوطني وتعزّز العلاقات الأردنية البحرينية

14:03

7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

13:59

وزير التربية: عدد شهادات الثانوية التركية التي ورد رد بعدم صحتها بلغ 404

13:53

الجيش يدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

13:50

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل مئة جامعة عربية وتقفز أربعين مرتبة في تصنيف “التايمز”

13:49

3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

12:31

شاهد : لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها سيول آسفي بالمغرب

وفيات
وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025