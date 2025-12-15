مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم، داعية إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية واتباع السلوك السليم حفاظا على السلامة العامة.

وأكدت المديرية أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، لا سيما في المناطق الغربية، نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تترافق مع عواصف رعدية وتساقط للبرد.

كما شددت على ضرورة تجنب مواقع تجمع المياه تفاديا لخطر السقوط فيها.

ودعت إلى التأني أثناء القيادة على الطرقات في المناطق التي يُتوقع أن تشهد هطولات مطرية غزيرة، وعدم المجازفة بقطع الطرق، سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات، في حال ارتفاع منسوب المياه.

وفيما يتعلق بوسائل التدفئة، أكدت المديرية ضرورة استخدامها بشكل آمن، وعدم تزويد المدافئ بالوقود وهي مشتعلة، وعدم تركها قيد التشغيل أثناء النوم، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر لتجديد الهواء وتقليل تراكم الغازات الضارة.

كما نبهت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المرتفعات الجبلية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.