بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

مالية الاعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة 2026

32 ثانية ago
مالية الاعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة 2026

وطنا اليوم:أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، كما ورد من مجلس النواب.
وعقد الاجتماع في جلسة مسائية منفصلة، بعد بحث اللجنة لمشروع قانون الموازنة في جلستها الصباحية، بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.
وقال المعشر، إن الاجتماع عقد لبحث مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، ومناقشة مواءمة ما تم رصده من مخصصات للمشاريع في عام 2026 مع خارطة التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.
وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية عقد بعد سلسلة من اللقاءات التي بحثت من خلالها اللجنة المشاريع والخطط والاستراتيجيات للوزارات والدوائر التابعة لها، ومدى انسجامها مع خارطة التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.
من جانبه، قال الشبلي، إنه تم رصد مخصصات في موازنة السنة المالية 2026 تهدف إلى البدء في تنفيذ المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات خارطة التحديث الاقتصادي.
وبين أن أبرز هذه المشاريع التنموية تشمل، في قطاع النقل، مشروع سكة حديد “العقبة–الشيدية”، وفي قطاع المياه مشروع الناقل الوطني، وفي قطاع الطاقة مشروع التنقيب عن الغاز، إضافة إلى المشاريع في القطاعات المستهدفة الأخرى ضمن خارطة التحديث الاقتصادي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:43

حسَّان يستقبل رئيس وزراء الهند الذي بدأ زيارة عمل رسمية إلى المملكة

14:40

أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي “معاك” وخطوط “الزوار” أشهر مجانية من كريم بلس

14:15

أمنية إحدى شركات Beyon ترعى حفل سفارة مملكة البحرين في عمّان بمناسبة اليوم الوطني وتعزّز العلاقات الأردنية البحرينية

14:03

7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

13:59

وزير التربية: عدد شهادات الثانوية التركية التي ورد رد بعدم صحتها بلغ 404

13:53

الجيش يدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

13:50

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل مئة جامعة عربية وتقفز أربعين مرتبة في تصنيف “التايمز”

13:49

3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

12:31

شاهد : لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها سيول آسفي بالمغرب

12:13

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء الاثنين

12:07

هاتف شقيقة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل!

11:45

كنت احد المغفلين: الصدقات تتحول الى مال اسود

وفيات
وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025