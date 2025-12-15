مالية الاعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة 2026

وطنا اليوم:أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، كما ورد من مجلس النواب.

وعقد الاجتماع في جلسة مسائية منفصلة، بعد بحث اللجنة لمشروع قانون الموازنة في جلستها الصباحية، بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

وقال المعشر، إن الاجتماع عقد لبحث مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، ومناقشة مواءمة ما تم رصده من مخصصات للمشاريع في عام 2026 مع خارطة التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية عقد بعد سلسلة من اللقاءات التي بحثت من خلالها اللجنة المشاريع والخطط والاستراتيجيات للوزارات والدوائر التابعة لها، ومدى انسجامها مع خارطة التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.

من جانبه، قال الشبلي، إنه تم رصد مخصصات في موازنة السنة المالية 2026 تهدف إلى البدء في تنفيذ المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات خارطة التحديث الاقتصادي.

وبين أن أبرز هذه المشاريع التنموية تشمل، في قطاع النقل، مشروع سكة حديد “العقبة–الشيدية”، وفي قطاع المياه مشروع الناقل الوطني، وفي قطاع الطاقة مشروع التنقيب عن الغاز، إضافة إلى المشاريع في القطاعات المستهدفة الأخرى ضمن خارطة التحديث الاقتصادي.