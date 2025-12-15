بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي “معاك” وخطوط “الزوار” أشهر مجانية من كريم بلس

29 ثانية ago
أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي “معاك” وخطوط “الزوار” أشهر مجانية من كريم بلس

وطنا اليوم:في إطار التزامها بتعزيز القيمة المقدّمة لزبائنها وتوفير تجارب رقمية متكاملة، أعلنت أورنج الأردن عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة كريم لإطلاق مزايا حصرية ضمن خدمة كريم بلس – Careem Plus، لتكون بذلك أول اتفاقية من نوعها بين شركة اتصالات وخدمات التوصيل وطلب السيارات في الأردن.
وفي خطوة تعكس تركيز أورنج على تقديم عروض نوعية لزبائنها، منحت الشركة 6 أشهر من خدمة Careem Plus حصرياً لخطوط “معاك” وخطوط “الزوار” عبر تطبيق Max it، ما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من المزايا المصممة لتحسين تجربة النقل والتوصيل اليومية، وبما يمكّنهم من الاستفادة من الامتيازات المخصصة لهم ضمن باقة عروض Careem Plus المميزة، الأمر الذي يعزز نمط حياتهم الرقمي ويمنحهم تجربة أكثر سلاسة وراحة في حياتهم اليومية.
وتشمل Careem Plus عدة امتيازات في مدن رئيسية مثل عمّان، إربد، والزرقاء، وتأتي ضمن استراتيجية أورنج التي تركز على دمج الخدمات ذات القيمة المضافة في عروضها، انسجاماً مع استراتيجيتها في قيادة المستقبل الرقمي وتحقيق تواصل أكثر ذكاءً مع الزبائن.
وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بالشراكة مع شركة كريم، مؤكدةً أنها تمثل خطوة مهمة نحو توسيع باقة الخدمات الرقمية المقدّمة للزبائن، بما يواكب احتياجاتهم المتجددة ويسهم في تحسين تجربتهم اليومية. وأوضحت أن هذا التعاون يعكس حرص الشركة المستمر على دعم الشمول الرقمي عبر تقديم حلول مبتكرة تنسجم مع تفاصيل حياتهم اليومية، وترسخ مكانتها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول في الأردن.
ومن جهتها، أكدت شركة كريم في الأردن، أن هذا التعاون يعكس مهمة كريم في تبسيط حياة الناس من خلال حلول موثوقة تسهّل عليهم التنقل وطلب الخدمات والدفع، مقدّمةً لزبائن شركة أورنج مزايا Careem Plus التي تمنحهم تجربة أكثر سلاسة وتوفيراً في كل مشوار وطلب. وأضافت أن الشراكة مع أورنج الأردن تجسّد التزام الجانبين بتقديم خدمات رقمية مبتكرة ترتقي بجودة حياة الزبائن، وتمنحهم تجربة أكثر ذكاءً وراحة في مختلف مدن المملكة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

أمنية إحدى شركات Beyon ترعى حفل سفارة مملكة البحرين في عمّان بمناسبة اليوم الوطني وتعزّز العلاقات الأردنية البحرينية

14:03

7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

13:59

وزير التربية: عدد شهادات الثانوية التركية التي ورد رد بعدم صحتها بلغ 404

13:53

الجيش يدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية

13:50

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل مئة جامعة عربية وتقفز أربعين مرتبة في تصنيف “التايمز”

13:49

3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

12:31

شاهد : لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها سيول آسفي بالمغرب

12:13

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء الاثنين

12:07

هاتف شقيقة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل!

11:45

كنت احد المغفلين: الصدقات تتحول الى مال اسود

11:43

تجارة عمّان تنظم لقاءً تجارياً مع وفد من مقاطعة شاندونغ الصينية

11:40

الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار

وفيات
وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025