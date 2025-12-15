أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي “معاك” وخطوط “الزوار” أشهر مجانية من كريم بلس

وطنا اليوم:في إطار التزامها بتعزيز القيمة المقدّمة لزبائنها وتوفير تجارب رقمية متكاملة، أعلنت أورنج الأردن عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة كريم لإطلاق مزايا حصرية ضمن خدمة كريم بلس – Careem Plus، لتكون بذلك أول اتفاقية من نوعها بين شركة اتصالات وخدمات التوصيل وطلب السيارات في الأردن.

وفي خطوة تعكس تركيز أورنج على تقديم عروض نوعية لزبائنها، منحت الشركة 6 أشهر من خدمة Careem Plus حصرياً لخطوط “معاك” وخطوط “الزوار” عبر تطبيق Max it، ما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من المزايا المصممة لتحسين تجربة النقل والتوصيل اليومية، وبما يمكّنهم من الاستفادة من الامتيازات المخصصة لهم ضمن باقة عروض Careem Plus المميزة، الأمر الذي يعزز نمط حياتهم الرقمي ويمنحهم تجربة أكثر سلاسة وراحة في حياتهم اليومية.

وتشمل Careem Plus عدة امتيازات في مدن رئيسية مثل عمّان، إربد، والزرقاء، وتأتي ضمن استراتيجية أورنج التي تركز على دمج الخدمات ذات القيمة المضافة في عروضها، انسجاماً مع استراتيجيتها في قيادة المستقبل الرقمي وتحقيق تواصل أكثر ذكاءً مع الزبائن.

وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بالشراكة مع شركة كريم، مؤكدةً أنها تمثل خطوة مهمة نحو توسيع باقة الخدمات الرقمية المقدّمة للزبائن، بما يواكب احتياجاتهم المتجددة ويسهم في تحسين تجربتهم اليومية. وأوضحت أن هذا التعاون يعكس حرص الشركة المستمر على دعم الشمول الرقمي عبر تقديم حلول مبتكرة تنسجم مع تفاصيل حياتهم اليومية، وترسخ مكانتها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول في الأردن.

ومن جهتها، أكدت شركة كريم في الأردن، أن هذا التعاون يعكس مهمة كريم في تبسيط حياة الناس من خلال حلول موثوقة تسهّل عليهم التنقل وطلب الخدمات والدفع، مقدّمةً لزبائن شركة أورنج مزايا Careem Plus التي تمنحهم تجربة أكثر سلاسة وتوفيراً في كل مشوار وطلب. وأضافت أن الشراكة مع أورنج الأردن تجسّد التزام الجانبين بتقديم خدمات رقمية مبتكرة ترتقي بجودة حياة الزبائن، وتمنحهم تجربة أكثر ذكاءً وراحة في مختلف مدن المملكة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.