أمنية إحدى شركات Beyon ترعى حفل سفارة مملكة البحرين في عمّان بمناسبة اليوم الوطني وتعزّز العلاقات الأردنية البحرينية

وطنا اليوم: أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات بيون، عن رعايتها للاحتفال الرسمي الذي أقامته سفارة مملكة البحرين في العاصمة عمّان بمناسبة اليوم الوطني البحريني. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على دعم الفعاليات التي تعكس الروابط الأخوية بين الأردن والبحرين.

وفي تعليقه على المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة:

“نفتخر في أمنية بمشاركة سفارة مملكة البحرين احتفالها باليوم الوطني، ونقدّر عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لالتزامنا بدعم المبادرات الرسمية وتعزيز التعاون بين الأردن والدول الشقيقة.”

وأضاف: “نواصل في أمنية دورنا كشركة أردنية راسخة، حريصة على بناء علاقات إيجابية تعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتسهم في توسيع مجالات التعاون مع شركائنا.”

وترسّخ مشاركة أمنية في هذا الحدث دورها كشريك داعم للمبادرات الوطنية والرسمية، وتؤكد استمرارها في المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية.